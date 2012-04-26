Анонс на 26 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемонии запуска технологического цикла строительства арки Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.

* Возле Администрации Президента Украины состоится акция «Предприниматели Украины против КОНВЕРТации зарплат». В ходе акции представители малого и среднего бизнеса передадут в АПУ подписи, собранные по всей Украине, в поддержку законопроекта о снижении ставки единого социального взноса. По мнению организаторов, только этот документ поможет вывести доходы из тени, поэтому они будут настаивать на его скорейшем рассмотрении и одобрении. Одним из символов акции станет большой конверт, наполненный «теневыми» деньгами. По итогам мероприятия, лидеры организаций ответят на вопросы журналистов. Организатор - Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця».

* Состоится брифинг заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги.

*Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пленарное заседание IX сессии Киевсовета VI созыва.

* В КМУ состоится передача заявлений и материалов (вскрытие конвертов) Межведомственной комиссии по организации заключения соглашений о разделе продукции (СРП), которую возглавляет министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по обеспечению энергетической безопасности в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

* Состоится Всеукраинская акция поминовения жертв взрыва на ЧАЭС, а также жертв борьбы с режимом за свои права, которую проведет Организация ветеранов-афганцев "Никто, кроме нас". Во всех областных центрах "афганцы" организации НКН и чернобыльцы, входящие в состав организации почтят память погибших возложением цветов и участием в панихидах. В Киеве в акции памяти примут участие ветераны Афганистана и первые чернобыльцы-ликвидаторы "731 батальон", которые находились в зоне поражения в течение месяца. В Киеве акция состоится у Мемориала Чернобыльцев.

* В аэропорту «Борисполь» состоится пресс-конференция на тему: «О правилах пересечения границы детьми». Участники: начальник Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» полковник Сергей Мул, народный депутат Украины Валерий Бондик, глава Украинской адвокатской коллегии Сергей Осин, начальник ОГИРФЛ Киевской области Василий Гаврилюк и представитель авиакомпании «Аэросвит» Ирина Сокуренко. Эксперты разъяснят порядок пересечения границы детьми, случаи, когда их не пропускают через границу, о попытках незаконного перемещения и о требованиях к оформлению документов.

* Круглый стол в новом интерактивном формате на тему: "Как повлияют государственные жилищные программы на рынок недвижимости?". Организаторы:портал 3Doma.ua и компания "Энергополь Украина". Участники: Владимир Бондаренко, народный депутат Украины; Сергей Волков, председатель правления ПАО "Агентство по рефинансированию жилищных кредитов"; Павел Матияш, исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации; Алексей Кущ, советник президента Ассоциации украинских банков; Андрей Гусельников, председатель Лиги экспертов Украины; Наталья Доценко-Белоус, адвокат ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и др.

* Состоится презентация аналитической записки «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: что думает крупный бизнес?». Организатор - Институт мировой политики. Анализ представит Екатерина Зарембо, заместитель директора Института мировой политики.

* Состоится совместное заседание Украинского союза промышленников и предпринимателей и Государственного агентства Украины по туризму и курортам. Будут обсуждаться проблемы и пути развития сферы туризма в Украине. Состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между УСПП и Госагентством Украины по туризму и курортам. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Госагентства Украины по туризму и курортам Елена Шаповалова, зам.начальника ГУ туризма, гостиничного хозяйства и курортов КГГА Николай Грицик.

* Пресс-конференция на тему: "Охрана труда в Украине: почему травмируются и погибают украинцы? Угрозы для здоровья". Участники: Ирина Кононова, зав.отделением гигиены труда Киевской городской СЭС; Анна Глембоцкой, главный специалист отдела организации Госсанэпиднадзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, Александр Радионов, начальник управления учета травматизма Госгорпромнадзора Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Ядерная безопасность Украины: уроки Чернобыльской катастрофы». Участники: президент ВОО инвалидов «Союз Чернобыль Украина», президент Международной организации «Союз Чернобыль», начальник смены Чернобыльской АЭС в день аварии 26.04.1986 г. Юрий Андреев; бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

* Круглый стол на тему: "Реалии ведения интернет-бизнеса в Украине". Участники: Артем Афян, управляющий партнер ЮК "Юскутум"; Андрей Пархоменко, специалист IT-права ЮК "Юскутум"; Александр Ольшанский, глава правления Интернет Ассоциации Украины и президент Internet Invest; Андрей Бирюков, эксперт Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Юрий Гончарук, генеральный директор Украинского Сетевого Информационного Центра.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Инсулиновый завод «Индар» возвращен в государственную собственность. Итоги собрания акционеров». Участники: Любовь Вишневская, председатель правления ЧАО «По производству инсулинов "Индар", Дмитрий Политико, председатель исполнительного правления ГАК «Укрмедпром»; Матеуш Косецки, директор по зарубежным рынкам польского фармацевтического концерна «Биотон С.А.», Игорь Плохой, народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств, приведших к ситуации, сложиашейся вокруг ЗАО «Индар» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 050 363 02 16.

17-00 - в УНИАН в "Лаборатории "Сделай себя сам" состоится круглый стол на тему: "Практика подтверждения таможенной стоимости на стадии таможенного оформления груза". Во время круглого стола будет представлен опыт успешных оформлений грузов на таможне, особенности работы в условиях введенных упрощенных таможенных процедур (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участие для журналистов - бесплатно (при условии публикации материала о событии).

* Состоится открытие ежегодной международной выставки мототехники и аксессуаров «МОТОБАЙК 2012» . Организаторы: компания «Проэкспо» и ее итальянский партнер компания KDM-International. В экспозиции будут преставлены более 60 фирм-учасниц. Среди них, крупнейшие компании-производители мототехники - Yamaha, BMW, Suzuki, Honda, KTM, Kawasaki, Ducati, Aprilia, Motoguzzi, Piaggio. В программе 4-х дневной выставки запланированы презентации новейших конструкторских дизайнерских разработок. В рамках выставки зрители увидят мотошоу от лучших спортсменов Европы и мира. Впервые, участником шоу будет один из самых титулованных странтрайдеров современности, многократный чемпион мира Крис Пфайфер. Одновременно с «Мотобайк-2012» в павильоне №3 будут проходить выставка спорта и активного отдыха «АКТИВ-СПОРТ» и выставка велотехники «БАЙК-ЭКСПО».