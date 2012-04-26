ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Кабмин предлагает ужесточить наказания за некачественные продукты» пишет: правительство намерено переложить ответственность за качество продуктов на производителя и увеличить штрафы в сотни раз. Также инициируется создание единого компетентного органа по контролю качества продуктов…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-predlagaet-uzhestochit-nakazanija-za-nekachestvennye-produkt-176903/

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Также «Дело» в публикации «У «Киевхлеба» появился конкурент» пишет: холдинг «Хлебные инвестиции» запустил хлебозавод в Киевской области. Это может пошатнуть позиции крупнейшего игрока на столичном рынке хлеба - компании «Киевхлеб»…

http://delo.ua/business/u-kievhleba-pojavilsja-konkurent-176909/

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«Дело» в публикации «Одесса получит кредит в $25 млн. от Всемирного банка» пишет: срок предоставления кредита составляет 20 лет, а процентная ставка в ближайшие несколько лет не превысит 1% годовых…

http://delo.ua/ukraine/odessa-poluchit-kredit-v-25-mln-ot-vsemirnogo-banka-176914/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Всемирный банк давит на газ», в котором пишет: к повышению тарифов на газ для населения Украину подталкивает не только Международный валютный фонд, но и Всемирный банк – там заявили, что украинские СМИ неправильно интерпретировали сказанное вице-президентом банка, сообщив, что подорожание будет слишком болезненным для экономики страны и социально незащищенных слоев населения, и торопиться с ним не следует. Как оказалось, ВБ и МВФ в этом вопросе едины - тарифы повышать необходимо. А значит, шансы на достижение компромисса относительно выделения очередного транша валютного фонда крайне низки, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1924084

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Altimo добивается привилегий», в котором пишет: "Альфа-групп" может направить $1,5 млрд на увеличение доли в VimpelCom, владеющей "Киевстаром" и Beeline. Скорее всего, речь идет о выкупе пакета привилегированных акций оператора у бизнесмена Виктора Пинчука и их последующей конвертации в обыкновенные акции. Исходя из стоимости VimpelCom на NYSE, это может обойтись Altimo в $1,3 млрд…

http://www.kommersant.ua/doc/1924203

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Газета «Сегодня» в публикации «Почему в Украине происходят техногенные катастрофы» пишет: в Украине реагируют только на событие, а не на нарушение норм безопасности – экологи…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14368848.HTML

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Также «Сегодня» в публикации «26 лет аварии на ЧАЭС: факты и цифры» пишет: ликвидаторами признаны 600 000 человек. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. лучевая болезнь поразила 134 человека, хотя в секретных докладах речь идет минимум о 300. Жертвами в течение 25 лет считаются, по разным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14368701.HTML

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Чернобыльские территории «очистят» от социальных гарантий», в котором пишет: правительство рассматривает возможность реабилитации территорий, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Это может аукнуться для проживающих на них украинцев урезанием соцгарантий...

http://economics.unian.net/rus/detail/126165

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Готовится резкое повышение налоговых вычетов при покупке жилья» пишет: налоговый вычет при покупке квартиры может резко увеличиться: он не будет делиться между совладельцами и каждый из них получит из бюджета по 260 000 руб. Такой подарок приготовил Минфин…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1684009/2_mln_rub_kazhdomu

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Также «Ведомости» в публикации «На рост окладов полицейских Москвы и области выделят 10,7 млрд руб.» пишут: потребность в повышении содержания полицейских выявилась в начале года - после поднятия в ходе реформы окладов по всему МВД. В среднем по России они выросли в 1,5-2 раза, но в Москве практически не повысились…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1684002/dobavka_za_stolichnost

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Издание «Известия» в публикации «Инаугурация Путина обойдется в 20 млн рублей» пишет: всего пригласят около 2 тыс. человек. Как и 4 года назад, гостям подарят памятные медали. Стоимость каждой – 5 тыс. рублей. То есть, всего на подарки потратят около 10 млн рублей. Сама инаугурационная церемония незатратная. Прием, который будет дан по итогам инаугурации, может обойтись в 12 млн рублей, сейчас УДП проводит конкурс, играя на понижение стоимости. Оптимальная цена была бы 10 млн рублей…

http://izvestia.ru/news/523047

(УНИАН)