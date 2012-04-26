Телеканал ТВі заявляет о противозаконных действиях налоговой милиции в отношении телеканала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, начиная с 21 апреля, сотрудники налоговой милиции пытались «незаконно терроризировать лиц», предоставляющих или предоставлявших услуги ТВі.

В сообщении утверждается, что контрагентам телеканала пытаются вручить письма, в которых говорится, что налоговой милицией проводится «отработка ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі). В ТВі отмечают, что такого юридического термина как «отработка» не существует в природе. «Это синоним обычного бандитского понятия «наезд» и действуют налоговые милиционеры как бандиты», - заявляют на канале.

Пресс-служба ТВі напоминает, что пунктом 61.3 Налогового кодекса Украины установлено, что органы Службы безопасности Украины, внутренних дел, налоговой милиции, прокуратуры и их служебные (должностные) лица не могут принимать непосредственного участия в проведении проверок, которые осуществляются контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения. «Следовательно, налоговая милиция может осуществлять проверку налогоплательщика, в том числе требовать копии документов, исключительно в пределах осуществления оперативно-розыскной деятельности или расследования уголовного дела», - отмечается в сообщении.

«Как свидетельствует текст запроса, соответствующие документы запрашиваются на основании писем ГНИ в Соломенском районе г. Киева, которая осуществляет документальную проверку телеканала, таким образом, запрос четко подтверждает, что сотрудники налоговой милиции вопреки требованиям пунктов 61.3 и 78.3 Налогового кодекса Украины принимают участие в проведении документальной проверки канала», - отмечается в сообщении ТВі.

В связи с этим телеканал считает такие противозаконные действия налоговиков цензурой, за которую личную ответственность несет председатель государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

«Мы надеемся, что Александр Викторович вмешается в эту ситуацию и прекратит противозаконные действия своих подчиненных против средств массовой информации, которые он обещал не только не преследовать, но и не проверять накануне начала избирательной гонки», - отмечает пресс-служба канала.

Также ТВі информирует субъекты предпринимательства, которые сотрудничали или продолжают с нами сотрудничать, что каким-либо образом реагировать на незаконные действия или требования налоговых милиционеров не нужно. В сообщении отмечается, что налоговые милиционеры не имеют никакого права беспокоить их в выходные, а тем более без решения суда являться в их дома.

«Мы просим народных депутатов, которые поддерживают свободу слова и обычных граждан, которым небезразличен наш канал и будущее Украины, позвонить по телефону лично к налоговым милиционерам, которые незаконно действуют, и попросить их прекратить свои незаконные действия», - просит пресс-служба телеканала ТВі.