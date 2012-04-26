Анонс на 27 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, председатель Комиссии, члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Вопрос: «О результатах рассмотрения отчета по переоценке безопасности энергоблока № 1 Южно-Украинской АЭС».

* Состоится торжественное подписание соглашения между Антимонопольным комитетом Украины, Ассоциацией «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» и ее членами - мощными операторами рынка горючего. В частности, речь пойдет о предоставлении участниками рынка информации в созданную в Комитете базу данных.

* Пресс-конференция первого заместителя начальника ГУ транспорта и связи Ивана Шпилевого на тему: «Организация движения транспорта на период проведения Евро-2012 в Киеве».

* В рамках подготовки и проведения Дня охраны труда в Украине состоится брифинг на тему: «Содействие охране труда в «зеленой» экономике». Участники: председатель ФПУ Ю.Кулик, зам.председателя ФПУ С.Украинец, первый зам.председателя Госгорпромнадзора В.Шайтан, Национальный координатор МОТ в Украине В.Кострица, директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины В.Акопян и др.

* Пресс-конференция, посвященная запуску в Украине международной образовательной игры «Финансовый Футбол». Организаторы: Компания Visa, ПриватБанк и Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля. Приглашены:Светлана Георбелидзе, глава офиса Visa в Украине; Александр Дубилет, председатель правления ПриватБанка; Борис Холод, ректор Днепропетровского университета им. Альфреда Нобеля; Руслан Ротань, капитан ФК «Днепр». Ведущий пресс-конференции и арбитр первого украинского матча по «Финансовому Футболу» - спортивный комментатор Слава Варда.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Какую погоду ожидать украинцам на майские праздники?». Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кризис в архитектурно-градостроительной сфере. Проблемы и практика применения законодательства», посвященная проблемам и практике применения законодательства по регулированию градостроительства. За год со времени принятия нового Закона накопились факты, свидетельствующие об организационно-правовом кризисе в архитектурно-градостроительной сфере. Организатор: Национальный союз архитекторов Украины. Участники: Владимир Гусаков, президент НСАУ; Александр Чижевский, вице-президент НСАУ; Вадим Жежерин, вице-президент НСАУ; Андрей Шковыра, председатель Днепропетровской организации НСАУ; Виктор Ширяев, архитектор, директор института «Міськцивільпроект»; Игорь Богданов, архитектор, член Комиссии НСАУ по профессиональной деятельности (Днепропетровск); Владимир Шевченко, архитектор, член Комиссии НСАУ по профессиональной деятельности; Юрий Худяков, архитектор, член Комиссии НСАУ по профессиональной деятельности (ул. Крещатик ,4 ,конференц-зал).

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция инициативной группы пострадавших инвесторов на тему: «Недострои Украины: вернут ли деньги пострадавшим от строительных афер». Участники: Виктор Медведь, руководитель правозащитного движения «Взаимопомощь»; Алексей Гончарук, эксперт ВГО «АДПИ»; Александр Казанцев, пострадавший инвестор коттеджного городка «Олимпик-парк»; члены инициативной группы пострадавших инвесторов, пострадавшие инвесторы других недостроев Киева. Темы: Итоги акции протеста пострадавших инвесторов «Марш зонтиков»у стен КМУ (25 апреля 2012г); Инициативы по решению проблемы строительных афер и пострадавших инвесторов; Несостоятельность государственных инициатив по решению жилищного вопроса.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Импортные автомобили могут существенно подорожать». Вместо налога на роскошь предлагается налог на бедных. Министерство экономики Украины рекомендует дополнительно к существующей пошлине 10 % ввести спецпошлину: 6,46 % на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л. и 15,1 % на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л. Участники: Олег Назаренко, ген.директор ВААИД, Елена Дунина, ген.директор ДП «АВТО Интернешнл», Андрей Заблоцкий, представитель Турецкой Ассоциации Автопроизводителей, Станислав Щербина, президент ООО Автомобильная группа "Кадиллак, Шевроле", Павел Ходуровский, представитель юридической фирмы «Арцингер».

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