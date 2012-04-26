ТОП-10 (26 апреля)

Госдолг Украины в марте вырос на 2,2% – до 60,5 млрд долл.

Минфин на сегодняшнем аукционе от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет почти 0,7 млрд грн

Совет Нацбанка утвердил смету на 2012 год

Главой совета НБУ избран Прасолов

Украина в 2014-2020 гг. модернизирует все энергоблоки АЭС. Привлечет 1 млрд долл. кредитов

Украина планирует привлечь 1 млрд долл. кредитов Евратома и ЕБРР на модернизацию блоков АЭС – Бойко

Украинские банки подводят итоги за I квартал

Рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 2,1%

Сотрудничество с МВФ продолжится, если Фонд согласится с позицией Украины - Азаров

Вопрос модернизации ГТС будет решаться только после ее оценки – Хорошковский

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Госдолг Украины в марте вырос на 2,2% – до 60,5 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2012 года составил 483 млрд 297 млн 665,09 тыс. грн, или 60 млрд 512 млн 810,67 тыс. долл., что на 2,2% больше показателя на конец февраля 2012 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 марта 2012 г. составил 295,83 млрд грн (61,21% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,04 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 187,47 млрд грн (38,79%), или 23,47 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец марта 2012 г. составил 371,21 млрд грн (76,81%), или 46,48 млрд долл. Государственный внешний долг составил 195,79 млрд грн (40,51%), или 24,52 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 175,42 млрд грн (36,3%), или 21,96 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 112,09 млрд грн (23,19%), или 14,03 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 100,03 млрд грн (20,7%), или 12,52 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,05 млрд грн (2,49%), или 1,5 млрд долл.

По информации Минфина, в марте 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 10,4 млрд грн за счет капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 6 млрд грн и текущих заимствований на внутреннем рынке ценных бумаг.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.

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Минфин на сегодняшнем аукционе от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет почти 0,7 млрд грн

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 699,7 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 12 месяцев - 507,9 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; сроком обращения 5 лет - 191,8 млн грн под 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин 24 апреля от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет около 1,49 млрд грн.

Справка УНИАН. За январь-март т.г. по результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило 10,6 млрд грн, 534,4 млн долл. и 205,2 млн евро.

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Совет Нацбанка утвердил смету на 2012 год

Совет Национального Банка Украины 26 апреля утвердил смету Национального банка Украины на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член совета НБУ Василий Горбаль журналистам в четверг.

В свою очередь член совета НБУ Юрий Полунеев заявил УНИАН, что расходы регулятора в текущем году утверждены на уровне 9,9 млрд грн, доходы – 14,4 млрд грн.

Кроме того, совет НБУ утвердил основы денежно-кредитной политики, но при этом прогнозные параметры основных макропоказателей и монетарных агрегатов будут обнародованы позже после доработки документа в рабочем порядке.

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Главой совета НБУ избран Прасолов

Главой совета НБУ избран Игорь Прасолов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Нацбанка.

По его словам, это решение было принято сегодня в ходе заседания совета Национального банка Украины.

Напомним, что ранее главой совета НБУ был Петр Порошенко, который 23 марта был назначен министром экономического развития и торговли.

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Украина в 2014-2020 гг. модернизирует все энергоблоки АЭС. Привлечет 1 млрд долл. кредитов

Украина в 2014-2020 годах проведет модернизацию всех энергоблоков атомных электростанций, находящихся на территории страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге после совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, которое проходит сегодня в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

«До 2020 года, начиная с 2014 года, нам необходимо будет продлевать сроки эксплуатации атомных станций. А это громаднейшая работа, связанная с модернизацией наших атомных блоков», - сообщил Н.Азаров.

При этом он отметил, что работы на одном из блоков Южно-Украинской АЭС будут закончены в начале 2013 года.

«По одному из них, на «Южно-Украинской АЭС работы такие будут завершены уже в первом квартале 2013 года. Следующие блоки - на Запорожской АЭС и так далее», - сообщил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что на модернизацию энергоблоков потребуются достаточно большие средства.

«На модернизацию одного энергоблока необходимо около 4 млрд грн. Для наших сейчас возможностей это колоссальная нагрузка», - отметил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что все работы должны выполняться с полным соблюдением норм безопасности.

«Все требования по безопасности при модернизации должны быть выполнены на 100%, и все работы должны быть обеспечены на 100% финансированием», - подчеркнул, Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в 03 час. 03 мин. энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был отключен от сети для проведения капитального планового ремонт.

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Украина планирует привлечь 1 млрд долл. кредитов Евратома и ЕБРР на модернизацию блоков АЭС – Бойко

Для модернизации энергоблоков АЭС Украина планирует привлечь 1 млрд долл. кредитных средств от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам на брифинге.

«Главная задача - получить кредит Евратома и ЕБРР. Мы получим приблизительно 1 миллиард долларов на модернизацию наших блоков. Главный упор будет сделан на кредитные средства», - сказал Ю.Бойко.

То также сообщил, что кредитное соглашение может быть подписано в конце 2012 года.

«Мы на конец года выйдем на подписание кредитного соглашения», - сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. Украине сегодня функционируют 4 АЭС: Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая, оператором этих станций является Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом”».

На четырех украинских АЭС в строю 15 энергоблоков с соответствующим количеством реакторов.

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Украинские банки подводят итоги за I квартал

«Укрсоцбанк» в І квартале увеличил чистую прибыль в 1,5 раза – до 2,834 млн грн

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 1,5 раза - до 2,834 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 0,5% и на 1 апреля 2012 года составили 40,393 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,5%, до 29,212 млрд грн, обязательства - на 0,6%, до 33,807 млрд грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,3%, до 6,586 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».

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«УкрСиббанк» в I квартале получил 34,48 млн грн прибыли против 170,6 млн грн убытка годом ранее

«УкрСиббанк» в январе-марте 2012 года получил 34,48 млн грн прибыли против 170,6 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, размещенном на официальном сайте банка.

Активы банка за отчетный период сократились на 9% и на 1 апреля 2012 года составили 29,86 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 7,2%, до 17,2 млрд грн, обязательства - на 10,5%, до 27,3 млрд грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 7,512 млрд грн, собственный капитал вырос на 9,7% - до 2,9 млрд грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций «УкрСиббанка».

«УкрСиббанк» в 2011 году увеличил убыток на 22% по сравнению с 2010 годом - до 3,717 млрд грн.

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ПУМБ в I квартале увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 38,8 млн грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) в январе-марте 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 38,8 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка, обнародованном на его сайте.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 9,3% и на 1 апреля 2012 года составили 31,64 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – выросли на 0,6%, до 15,67 млрд грн, обязательства – уменьшились на 10,6%, до 27,56 млрд грн.

Размер уставного капитала на 1 апреля 2012 г. составил 3,295 млрд грн., собственный капитал в январе-марте увеличился на 1,2% – до 4,08 млрд грн.

Как сообщалось, 16 июля 2011 года завершился процесс операционного слияния ПУМБ и «Донгорбанка», начавшийся осенью 2010 года. Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля 2011 г. банк начал работу под объединенным брендом «Первый украинский международный банк». В декабре 2011 года было зарегистрировано увеличение уставного капитала ПУМБ за счет присоединения «Донгорбанка». Деятельность «Донгорбанка, как финансового учреждения, не осуществляется.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

ПУМБ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн грн.

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«Укргазбанк» в І квартале увеличил чистую прибыль в 30 раз — до 94,461 млн грн

ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил читую прибыль в 30 раз — до 94,461 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Активы банка за указанный период увеличились на 7% и на 1 апреля 2012 года составили 19,407 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 20%, до 6,621 млрд грн, обязательства выросли на 7,6%, до 16,512 млрд грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 10 млрд грн, собственный капитал увеличился на 3,2%, до 2,895 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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Банк «Финансы и кредит» в I квартале получил 35 тыс. грн прибыли против 65,09 млн грн годом ранее

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) в январе-марте 2011 года получил 35 тыс. грн прибыли по сравнению с 65,09 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, размещенном на официальном сайте банка.

Активы банка за отчетный период выросли на 4,6% и на 1 апреля 2012 года составили 23,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов на 2,25%, до 17,86 млрд грн, обязательства - на 5,04%, до 21,25 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом квартале т.г. оставался на уровне 2 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,001% - до 1,79 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 января 2012 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и кредит» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 2,4 раза – до 79,163 млн грн.

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Прибыль банка «Хрещатик» в I квартале уменьшилась в 3,5 раза – до 2,6 млн грн

Прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в январе-марте 2012 года составила 2,6 млн грн, что в 3,5 раза меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, размещенном на официальном сайте банка.

Активы банка с начала года увеличились на 2,3% и на 1 апреля 2012 г. составили 7,57 млрд грн, обязательства – на 0,9% – до 6,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – уменьшились на 3% – до 4,02 млрд грн, собственный капитал – вырос на 20,6% – до 662,42 млн грн, уставный капитал — на 13,7% - до 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

На 1 января 2012 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4306%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,8981%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.

Убыток ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в 2011 году составил 35,955 млн грн, что в 5,8 раза меньше по сравнению с показателем 2010 года.

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Украина в этом году добудет на шельфе Черного моря 250 млн куб. м газа – Бойко

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Украина в результате работы буровой установки на Черном море в текущем году планирует добыть 250 млн кубометров газа и к концу 2014 года увеличить добычу до объемов, позволяющих обеспечить потребности Крыма в газе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, отвечая на вопрос УНИАН.

«Мы к концу этого года с использованием новой платформы дополнительно получим 250 млн кубов в Черном море. А вообще к концу 2014 года мы на наших месторождениях с нашей техникой Крым обеспечим полностью на 3 млрд кубов. Мы уже будем качать не с материка на Крым газ, а с Крыма на материк», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Ю.Бойко заявил, что буровая платформа к 1 мая должна зайти в украинские территориальные воды Черного моря, и с 1 июня начнутся работы по ее установке в районе нефтегазового месторождения.

Напомним, что весной 2011 года ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) купил в Сингапуре за 400 млн долл. буровую платформу для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

В конце августа 2011 года «Черноморнефтегаз» объявил о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ). 11 января 2012 года Ю.Бойко сообщил, что техническая подготовка самоподъемной плавучей буровой установки в турецком порту после прохода через Босфор для дальнейшего перехода в Украину займет три месяца.

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Сотрудничество с МВФ продолжится, если Фонд согласится с позицией Украины - Азаров

Программа по выделению Международным валютным фондом средств кредита stand-by Украине может быть продолжена в случае, если Фонд согласится с позицией Украины о невозможности выполнения условия, касающегося повышения тарифов на газ в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня журналистам, комментируя по просьбе УНИАН результаты переговоров украинской делегации с МВФ.

«Если МВФ согласится с нашими подходами, значит, программа будет продолжаться в том ключе, в котором мы договорились. Не согласиться – ну что ж, будем, как говорят, дальше смотреть на жизнь оптимистически и продолжать сотрудничество», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что у МВФ есть понимание необходимости проведения в Украине ряда мероприятий в направлении энергоэффективности.

«Необходимо провести серьезнейшую работу, связанную с модернизацией, с уменьшением энергозатрат, пересмотреть цены на российский газ, увеличить добычу собственного газа. То есть, реализовать комплексную программу, и вот уже на базе этой комплексной программы рассматривать вопросы ценообразования. Это понимание, как мне доложили члены нашей делегации, на мой взгляд, у МВФ присутствует… МВФ прекрасно понимает, что в этих условиях, когда мировая экономика находится в такой неустойчивой стадии, требовать от Украины, чтобы она еще больше затянула пояса и тем самым создала у себя в стране кризисные явления, нельзя. Такое понимание у МВФ есть», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что у Украины есть возможность рассчитываться по прежним кредитам МВФ имеющимися средствами. «Разумеется, возвращать будем за счет наших средств. Мы же не возьмем из карманов тех, кто растратил их, - хорошо было бы, конечно, чтобы они рассчитались - те, кто получил 11 млрд долл. Разбазарили и следа не осталось. Будем возвращать за счет нас – нашего бюджета, наших с вами карманов. Возвратим», - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул, что Украина находится в ситуации, когда средства МВФ не являются крайне необходимыми. «Все прекрасно понимают, что Украина находится не в такой ситуации, когда мы на любых условиях будем кого-то умолять и выпрашивать деньги. Прекрасно все это понимают», - сказал Н.Азаров.

Он напомнил позицию Всемирного банка, высказанную на днях, о том, что Украина имеет возможность рассчитываться по внешним долгам.

Н.Азаров еще раз подчеркнул, что Украина не находится в ситуации, когда должна ради получения средств выполнять неприемлемые условия. «Мы ни у кого не собираемся ничего вымаливать и не собираемся выполнять никакие невыполнимые для нас условия. Еще раз говорю, что мы живем не в марте 2010 года, когда мы были в безвыходной ситуации, а совсем в другой ситуации. Мы себе можем позволить», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля украинская делегация отбыла в Вашингтон на Ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на котором планировалось обсуждение современных вызовов и перспектив дальнейшего развития мировой финансово-экономической системы. Возглавил украинскую делегацию председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, а в ее состав входил министр финансов Украины Юрий Колобов.

В конце прошлой недели некоторые СМИ со ссылкой на вице-президента Всемирного банка Филипп Ле Уэру, обнародовали информацию о позиции ВБ касательно перспектив сотрудничества Украины и МВФ. В частности, сказанные им слова были поданы в контексте того, что выделение денег МВФ связано с повышением цены на газ, и если Украина повысит тарифы, то это негативно будет сказываться на всех гражданах страны и является неправильным.

25 апреля появилось заявление ВБ, в котором отмечалось, что между Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ) нет разногласий касательно реформы тарифов на газ в Украине.

«По нашему мнению, такую программу (по вопросам цены на газ и энергоэффективности - УНИАН) следует начинать с реформы тарифов и поддерживать ее программой предоставления адресной помощи социально незащищенным гражданам, а также осуществлением ряда мероприятий по улучшению энергоэффективности. Между Всемирным банком и Международным валютным фондом не существует никаких разногласий по этому вопросу», - говорилось в заявлении.

Кроме того, Всемирный банк готов поддержать проект в сфере энергоэффективности, который будет заниматься решением проблемы централизованного теплоснабжения. Банк также готов поддержать программы адресной социальной помощи, которые помогут домохозяйствам с низким уровнем доходов смягчить влияние высоких тарифов в том случае, если власть готова осуществлять тарифные реформы.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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Рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 2,1%

В Украине в январе-марте 2012 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 2,1%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Низкий мировой спрос обусловил замедление роста экономики Украины. Темпы роста индекса производства базовых отраслей за январь-март уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 2,1%», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что охлаждение внешней деловой активности оказало негативное влияние на основные отрасли промышленности. Так, объемы производства металлургии в годовом исчислении уменьшились на 2,6% вследствие снижения спроса на сталь, также уменьшилось производство продукции в машиностроении (на 5,6%).

При этом цены на энергоносители остаются на высоком уровне. Это стимулирует добычу топливно-энергетических ископаемых, вследствие чего производство в добывающей промышленности росло высокими темпами (4,6%). В отличие от энергоносителей при достаточном предложении, цены на сырые пищевые продукты оставались низкими, что способствовало увеличению производства в пищевой отрасли — 2,4% в годовом измерении. «Это незначительно способствовало динамике промышленного производства, объемы которого в годовом исчислении снизились на 1,1%, за январь-март рост замедлился до 0,9%», - говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, НБУ сообщает, что снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, которое началось в прошлом году, и высокие затраты сельхозпроизводителей вследствие сохранения значительных остатков продукции обусловили их невысокую активность (в годовом измерении рост объемов производства составил 0,7%). Завершение строительства инфраструктурных и других объектов, связанных с проведением Евро-2012, и низкий инвестиционный частный спрос обусловили снижение объемов производства в строительной отрасли на 5,6%.

По информации НБУ, основным фактором, который поддерживал экономический рост, был высокий внутренний потребительский спрос.

«Повышение социальных стандартов обеспечило высокие темпы роста реальной заработной платы (16,2% в феврале в годовом измерении). Самый положительный вклад в прирост ИПБО (1.2 п. п.) обеспечила розничная торговля, рост оборота которой в марте составил 13,5% в годовом измерении», - говорят в Нацбанке.

Также сообщается, что по оценкам НБУ, рост ВВП Украины за январь-март по сравнению с январем-мартом прошлого года удерживается на уровне около 2,5%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

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Вопрос модернизации ГТС будет решаться только после ее оценки – Хорошковский

Брюссель. Вопрос модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины будет решаться только после ее оценки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 25 апреля украинским журналистам первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

«По ГТС, сейчас идет период оценки и после того, как пройдет период оценки будут приняты определенные решения. И только после этого можно будет сказать, каким путем, что мы будем делать, кто будет совместно с нами выделять ресурс и принимать участие в модернизации нашей ГТС», - сказал он.

При этом, по словам В.Хорошковского, сама оценка ГТС будет завершена в ближайшие 1-2 месяца.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

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