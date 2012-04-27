Оппозиция четвертый день блокирует работу Верховной Рады

Народные депутаты от оппозиционных фракций четвертый день подряд блокируют работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время около 30 депутатов от "БЮТ-Батькивщины" и нескольких членов НУ-НС находятся в президиуме и возле трибуны парламента.

Входная дверь в президиум подперта стульями. В сессионном зале оппозиционеры развернули новый плакат: «Юлія Тимошенко голодує 8-й день»...