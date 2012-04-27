Оппозиция четвертый день блокирует работу Верховной Рады
09:00, 27 апреля 2012Разное
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Народные депутаты от оппозиционных фракций четвертый день подряд блокируют работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время около 30 депутатов от "БЮТ-Батькивщины" и нескольких членов НУ-НС находятся в президиуме и возле трибуны парламента.
Входная дверь в президиум подперта стульями. В сессионном зале оппозиционеры развернули новый плакат: «Юлія Тимошенко голодує 8-й день»...
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