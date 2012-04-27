ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Колесников сохранил лидерство по богатству в правительстве Азарова» пишет: министр инфраструктуры Борис Колесников, который занимается подготовкой к Евро-2012, задекларировал за 2011 год доходы на сумму более 166 млн гривен. Львиную долю доходов - 152 млн гривен - составило авторское вознаграждение…

http://delo.ua/ukraine/kolesnikov-sohranil-liderstvo-po-bogatstvu-v-pravitelstve-azaro-176969/

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Также «Дело» в публикации «Онищенко сорвал перемирие по «сырной войне» пишет: главный санитарный врач России взвалил вину на украинских производителей сыра, отметив, что именно они виноваты в том, что их продукция до сих пор не поступила на российский рынок…

http://delo.ua/ukraine/onischenko-sorval-peremirie-po-syrnoj-vojne-176975/

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«Дело» в публикации «Госдолг Украины в марте увеличился более чем на 1 млрд долларов» пишет: в течение марта сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 10 млрд 396 млн гривен за счет капитализации НАК "Нафтогаз Украины" на 6 млрд гривен и текущих заимствований на внутреннем рынке ценных бумаг, заявляет Минфин…

http://delo.ua/ukraine/gosdolg-ukrainy-v-marte-uvelichilsja-bolee-chem-na-1-mlrd-dollarov-176967/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Не в этот газ», в котором пишет: Украина отказывается от создания резерва газа, который обычно формировался для обеспечения стабильности поставок в ЕС. В компании "Укртрансгаз" сообщили, что в этом году закачают в подземные хранилища всего 17-18 вместо обычных 22-25 млрд кубометров газа. Фактически теперь запасы топлива должны создавать "Газпром" или ЕС, и на их хранении "Нафтогаз" может заработать порядка 300-400 млн долл. в год. Впрочем, такое решение может ухудшить отношения Украины с "Газпромом" и европейскими потребителями, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1924772

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк для своих», в котором пишет: Совет Национального банка, созванный впервые с марта 2010 года, вчера избрал своим новым главой народного депутата от Партии регионов Игоря Прасолова. Участники рынка положительно оценивают уже то, что Совет НБУ после двух лет затишья снова начнет влиять на денежно-кредитную политику. По их мнению, Прасолов сможет указывать на ошибочные действия главы НБУ Сергея Арбузова и предлагать альтернативы. Эксперты ждут от него мер по активизации кредитования реальной экономики и шагов в сторону более гибкого курсообразования…

http://www.kommersant.ua/doc/1924771

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Газета «Сегодня» в публикации «Сколько на самом деле зарабатывают украинцы и кому стало жить лучше» пишет: средняя зарплата в Украине за март составила 2923 грн, это на 124 грн больше, чем в феврале…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14369514.HTML

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Также «Сегодня» в публикации «Абонентам мобильной связи придется и дальше платить за соединение - операторы» пишет: «Недавно Кабмин выпустил новые правила. В них услуга, которая называется "плата за соединение" (пзс), она остается вполне законной, и, соответственно, операторы, игроки рынка, имеют право тарифицировать ПЗС как отдельную услугу», - считают операторы…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14369556.HTML

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «У «Газпрома» собираются изъять доходы в пользу госбюджета» пишет: правительство РФ собирается радикально повысить налоговую нагрузку на газовую отрасль. С 2013 г. у «Газпрома» и независимых производителей газа могут изымать через налоги 80% доходов от роста внутрироссийских цен на сырье…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1689736/gazovyj_manevr

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Также «Ведомости» в публикации «Роскошные машины становятся все мощнее в глазах чиновников» пишут: авто мощностью свыше 350 л. с. и недвижимость дороже 300 млн руб. - такие критерии роскоши для дополнительного налогообложения может утвердить правительство. Избежать необходимости платить налог на сверхпотребление с недвижимости будет несложно, предупреждают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1689735/chto_takoe_roskosh

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Издание «Известия» в публикации «Ярославский форум закрывается» пишет: в этом году мировой политический форум не состоится. Дмитрию Медведеву не до этого, у Владимира Путина же есть Валдайский клуб…

HTTP://IZVESTIA.RU/NEWS/523180

(УНИАН)