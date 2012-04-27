Иващенко и его адвокаты подали апелляцию на приговор

Бывший в.и.о. министра обороны Украины Валерий Иващенко и два его адвоката подали апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева, которым он был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко. По его словам, апелляционные жалобы поданы защитой и В.Иващенко сегодня в апелляционный суд Киева.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы. В соответствии с приговором, В.Иващенко лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности в течение трех лет.