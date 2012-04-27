Премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил чиновников в бездеятельности и некомпетентности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня расширенное заседание Кабинета министров.

«Крайне тревожит и не устраивает, что многие проблемы, которые мы видим и на центральном, и на местном уровнях, сформировались либо в результате бездеятельности должностных лиц, либо из-за того, что их действия были некомпетентными, либо из-за саботажа правительственных решений. Такое положение вещей я не воспринимаю и, безусловно, терпеть не буду», - сказал Н.Азаров.

В качестве примера он навел тот факт, что, по словам премьера, «революционное упрощение» разрешительных процедур в строительной отрасли натолкнулось на нежелание местных чиновников лишиться «ручного регулирования». Глава правительства отметил, что до сих пор не утверждены планы зонирования территорий и генеральные планы городов.

«Это дает возможность местным “панам” выдавать или не выдавать разрешения на строительство объектов на собственное усмотрение. Напоминаю, что с 2013 года вступает в силу норма, согласно которой запрещается выделение земельных участков под строительство при отсутствии генпланов», - подчеркнул Н.Азаров.