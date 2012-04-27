Киевская налоговая: на телеканале ТВі проводится внеплановая проверка

Государственная налоговая служба в г. Киеве сообщает, что на телеканале ТВі действительно проводилась внеплановая налоговая проверка. Основанием для проверки стало постановление следователя следственного отдела Печерского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, вынесенное по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении ГНС в г. Киеве, налоговики установили, что "телеканал воспользовался услугами конвертационно-транзитной группировки на сумму более 2,2 млн грн". По состоянию на 26 апреля с.г. продолжается оформление результатов проверки.

По данным столичной налоговой, «пятеро предпринимателей, которые работают в «Телекомпания «Телерадіосвіт» (ТВі) сформировали валовые расходы обществу путем осуществления операций по предоставлению услуг по обработке информационного материала, консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности, консультационных услуг по созданию видеоархива, услуг по использованию материалов и финансовых ресурсов на общую сумму 5 млн 494 тыс. грн».

В пределах компетенции налоговой милиции, сотрудники ГОНМ ГНИ в Соломенском районе г. Киева ГНС установили местонахождение вышеуказанных физических лиц-предпринимателей, от которых получили объяснения. Как говорится в релизе ГНСУ в г. Киеве, «указанные физические лица-предприниматели объяснили, что работают или работали на ТРК «Телерадіосвіт» и в соответствии со своими служебными обязанностями, от имени ФЛП (физическое лицо-предприниматель) предоставляли эти услуги. Кроме того, один из предпринимателей, согласно его объяснениям, зарегистрировался ФЛП по просьбе служебных лиц телеканала».

В столичной налоговой отмечают, что Налоговым кодексом Украины определено, что одним из оснований для проведения проверки является полученное налоговым органом постановление следователя, вынесенное в соответствии с законом по уголовным делам, которые находятся в их производстве. Налоговики подчеркивают, что полученное постановление было обязательным к исполнению, а уклонение следователя от его исполнения влечет за собой ответственность согласно закону. Таким образом, Государственная налоговая служба не могла пренебрегать законными требованиями следователя и действовала в пределах и способом, определенными законодательством Украины, подчеркивают столичные налоговики.

Одновременно, по утверждениям налоговой службы Киева, «неизвестные лица осуществляют давление и угрозы работникам органов ГНС в г. Киеве, направленные на блокирование сопровождения проверки».

Как сообщал УНИАН, телеканал ТВі заявил, что, начиная с 21 апреля, против них проводятся противозаконные действия налоговой милиции. Так, на канале предполагают, что налоговая милиция незаконно проводит документальную проверку канала. Такой вывод телеканал делает на основе писем от налоговой, полученных их контрагентами о проверке.