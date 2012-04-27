В центре Днепропетровска произошел взрыв. Еще один - в районе вокзала

Сегодня около 12 часов дня в центре Днепропетровска на трамвайной остановке трамвая №1 «Улица Серова» произошел взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, по предварительным данным, есть 4 пострадавших, которые госпитализированы.

Движение трамвая № 1 остановлено, остановка частично разрушена, также разрушены стекла в салоне трамвая, который стоит на остановке. Место события оцеплено милицией.

Проводятся экспертизы. Пока комментариев правоохранительных органов нет.

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Взрывное устройство, которое сработало на трамвайной остановке в Днепропетровске, было заложено в урне - милиция

Милиция заявляет, что, по предварительным данным, взрывное устройство, которое сработало на трамвайной остановке в Днепропетровске, было заложено в урне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов. Он сказал, что взрыв произошел приблизительно в 11.40.

А.Щербатов подтвердил, что есть пострадавшие – пассажиры трамвая №1, который в момент взрыва отъезжал с остановки по направлению в центр Днепропетровска. По его словам, пострадали 3-5 человек.

Также стало известно, что несколько минут назад произошел еще один взрыв - в районе железнодорожного вокзала.

Центральный проспект Днепропетровска перекрыт для движения транспорта.

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Захарченко срочно вылетает в Днепропетровск, где произошли взрывы

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко срочно вылетает в Днепропетровск, где сегодня произошла серия взрывов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Кабмине.

"Я сейчас вылетаю на место происшествия с тем, чтобы разобраться с ситуацией, я приеду на месте разберусь", - сказал В.Захарченко.

Начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник заявил УНИАН, что МВД направило в Днепропетровск следственно-оперативную группу для расследования причин и обстоятельств взрывов.