В центре Днепропетровска - четыре взрыва. Пострадали 29 человек, 26 из них - госпитализированы

В Днепропетровске произошли четыре взрыва неизвестных устройств. По предварительным данным, в результате пострадали 27 человек. 25 из них - госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

В данный момент корреспондент УНИАН, как и все журналисты, находится возле места третьего взрыва, который произошел 15 минут назад на центральной аллее проспекта Карла Маркса в районе входа в Парк культуры и отдыха. В результате взрыва никто не пострадал.

В 12.20 второй взрыв произошел также на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Столярова напротив кинотеатра «Панорама». Взрывное устройство сработало в урне. По словам А.Щербатова, взорвался пакет брошенный в урне. В результате этого взрыва три человека пострадали, которые сидели рядом на лавочке возле Памятника влюбленным. По словам А.Щербатова, один человек получил легкие телесные повреждения и от медицинской помощи отказался.

Как сообщил УНИАН непроверенный источник, сегодня в милицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что сегодня в Днепропетровске будет произведено 9 взрывов. Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, А.Щербатов заявил, что у него нет такой информации.

Четвертый взрыв произошел приблизительно в 12.45 также на трамвайной остановке трамвая №1 на улице Серова.

В связи с сегодняшними взрывами в Днепропетровске в город вместе с министром внутренних дел Виталием Захарченко вылетел заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишен, сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры и СБУ.

Сотрудники Министерства внутренних дел и Службы безопасности в данное время разбираются с возникшей ситуацией в Днепропетровске, в городе обеспечивается безопасность граждан в общественных местах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

«Совместные оперативно-следственные группы МВД им СБУ уже приступили к работе на местах происшествия. Службы МЧС обеспечивают работы согласно регламентам», - сказал В.Лукьяненко.

Он отметил, что в первую очередь выполняются задачи по обеспечению безопасности людей.

«В первую очередь обеспечивается безопасность людей в публичных местах. Это главная задача на данный момент сотрудников МВД и МЧС», - сказал он.

В.Лукьяненко отметил, что по результатам работы силовых ведомств правительство будет принимать соответствующее решение.

Он не исключил, что в случае необходимости правительством будет создана специальная комиссия по расследованию ситуации в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, по фактам взрывов в Днепропетровске прокурором Днепропетровской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

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Министр юстиции Украины Александр Лавринович не видит оснований для введение чрезвычайного положения в Украине в связи со взрывами в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что в соответствии с законом Украины сегодня еще нет таких оснований, чтобы говорить о чрезвычайном положении», - сказал А.Лавринович.

При этом он отметил, что согласно законодательству, введение чрезвычайного положения возможно только на территории всего государства, а не в отдельном регионе.

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Задержаны первые подозреваемые в организации взрывов в центре Днепропетровска.

Об этом информационному агентству «МОСТ-ДНЕПР» сообщил источник в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

«Сработано очень профессионально, во взрывчатке много металлического вещества» - отметили в милиции.

Сообщается также, что в данный момент движение по проспекту Карла Маркса перекрыто.

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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что взрывы в Днепропетровские организованы с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом он написал в ходе общения с пользователями Facebook.

«Выгодно тем силам, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране, которые действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", чем хуже простым людям от этой ситуации, тем больше можно обвинять действующую власть и получать на этом какие-то дивиденды», - написал Н.Азаров.

Он отметил, что этим силам не нравится, что вся страна наконец-то стала выходить из кризиса, что повышаются размеры пенсий, зарплат, стабильные цены на продукты питания, строятся предприятия и т.д.

«Им надо сделать все, чтобы жизнь в стране стала тревожной, чтобы в стране был хаос и беспорядок, какой мы с вами видели несколько лет назад. Но они глубоко ошибаются. Мы не допустим никакой дезорганизации, и страна будет и дальше стабильно развиваться, а улучшение социальной защиты людей у нас стояло и будет стоять на первом месте», - написал Н.Азаров.

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В результате взрывов в Днепропетровске пострадали 29 человек. 26 из них госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

В частности, 11 пострадавших находятся в областной клинической больнице им. Мечникова, 9 – в областной детской клинической больнице, по одному пострадавшему госпитализированы в 5 разных больниц Днепропетровска.

5 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести.

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверены в безопасном проведении в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу, несмотря на сегодняшние взрывы в Днепропетровске.

Об этом говорится в заявлении УЕФА, обнародованном на официальном сайте организации.

В заявлении указывается, что УЕФА известно о взрывах, которые сегодня произошли в Днепропетровске, и он ожидает результатов расследования этого случая украинской властью.

“Мыслями мы находимся вместе с пострадавшими и желаем им быстрого и полного выздоровления”, – заявили в футбольном союзе.

Вместе с тем, говорится в заявлении, “эти события не меняют уверенности Союза европейских футбольных ассоциаций в том, что меры безопасности, разработанные властью к Евро-2012, гарантируют спокойное и успешное проведение турнира”.

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К охране общественного порядка в Днепропетровске привлечены сотрудники внутренних войск МВД, а также группы кинологов.Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По словам министра, он привез с собой в Днепропетровск дополнительную группу специалистов-взрывотехников и экспертов, чтобы они сделали заключения о характере взрывов.

В.Захарченко сообщил, что все урны для мусора в радиусе одного километра от мест четырех взрывов обследованы, имеющиеся в них предметы изъяты для экспертизы. Министр отметил, что злоумышленники профессионально подкладывали взрывные устройства в урны, в качестве детонатора срабатывала арматура, из которой изготовлены урны. По словам В.Захарченко, взрывные устройства приводились в действие дистанционно с помощью радио или другим способом.

Отвечая на вопросы журналистов, министр внутренних дел заявил, что никаких предварительных сообщений о сегодняшних взрывах правоохранительные органы не получали.

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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка обратился к жителям Днепропетровска с пониманием относиться к усиленному режиму охраны правопорядка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка заявил на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области. По его словам, граждане должны быть готовы к тому, что патрули попросят их показать личные вещи, вызывающие подозрение.

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Служба безопасности Украины рассматривает одну из версий относительно сегодняшних террористических актов в Днепропетровске в связи со взрывом, который произошел в городе 16 ноября прошлого года возле здания Центрального универмага.Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепропетровске заявил председатель СБУ Игорь Калинин.

«16 ноября в 12 часов ночи произошел взрыв в одной из урн, расположенной в центре Днепропетровска, в результате которого погиб молодой мужчина. По касательным признакам мы рассматриваем версию об идентичности этого взрыва с сегодняшними», - сказал И.Калинин.

По словам председателя СБУ, следствие по делу относительно взрыва 16 ноября продолжается, но возникли сложности, поскольку из-за высокой температуры в эпицентре взрыва были уничтожены вещественные доказательства, никаких отпечатков пальцев или материала, из которого можно было получить ДНК злоумышленника, не осталось - все было уничтожено.

По словам И.Калинина, картина прошлогоднего преступления установлена, но исполнитель его не установлен.

«Если он находится на территории Украины, мы его найдем», - заверил И.Калинин.

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Президент Украины Виктор Янукович выдал поручение относительно принятия мер по обеспечению общественного порядка и безопасности в Днепропетровске.

Текст документа размещено на официальном сайте Президента.

В частности, генеральному прокурору Виктору Пшонке, председателю СБУ Игорю Калинину и министру внутренних дел Виталию Захарченко Президент предлагает срочно принять исчерпывающие меры по установлению в кратчайшие сроки лиц, виновных в совершении преступлений, связанных со взрывами 27 апреля в Днепропетровске, привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с законом, для чего, в частности, создать во главе с генеральным прокурором Украины координационный штаб для расследования с выездом на место преступлений.

Доложить о выполнении этого поручения правоохранители должны до 4 мая с.г.

В свою очередь, премьер-министр Николай Азаров, министр здравоохранения Раиса Богатырева и глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул должны принять меры по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате взрывов гражданам, преодолению последствий взрывов, по стабилизации ситуации, обеспечению общественного порядка в Днепропетровске и личной безопасности его жителей, а также по бесперебойной работе систем жизнеобеспечения населения.

Кроме того, И.Калинину и В.Захарченко поручено принять безотлагательные скоординированные меры, направленные на предупреждение и предотвращение каких-либо проявлений преступных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в городе Днепропетровск и доложить об этом до 1 мая с.г.

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В результате взрывов в Днепропетровске с пятницы, 27 апреля, запорожская милиция перешла на усиленный вариант службы.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Сотрудниками правоохранительных органов будет организовано круглосуточное патрулирование населенных пунктов Запорожской области. Особенное внимание уделяется местам массового пребывания людей», - сообщили в милиции.

К несению службы также привлечены военнослужащие внутренних войск МВД.

Также, региональная милиция обратилась к руководителям местных предприятий с просьбой усилить охрану на своих объектах и прилежащих территориях. И при наличии видеонаблюдения на объектах, обеспечить его круглосуточную работу.

Руководство главка милиции Запорожской области обратилось к жителям Запорожья с просьбой обращать внимание на подозрительные предметы на улицах и в случае их обнаружения, срочно звонить в милицию.

В ГУ МВД Украины региона подчеркнули, что ситуация в Запорожской области находится под контролем.

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В Донецке из-за взрывов в Днепропетровске всем коммунальным службам поручено усилить охрану объектов жизнедеятельности города.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что в связи с серией взрывов в Днепропетровске в Донецке прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Была рассмотрена информация о случившихся сериях взрывов в Днепропетровске.

Всем коммунальным службам было поручено усилить охрану объектов жизнедеятельности города. Также все сотрудники коммунальных предприятий и служб, водители коммунального транспорта пройдут соответствующий инструктаж.

Представители силовых органов акцентировали внимание, что все «шутники», распространяющие ложную информацию о возможных терактах, будут выявлены и привлечены к ответственности за заведомо ложную информацию. Это касается сообщений распространяемых, как в интернете, так и через другие средства связи. Для выявления подобных «шутников» у силовых структур есть вся необходимая техника и средства.

Все службы города продолжают работать в штатном режиме и предоставляют услуги населению без ограничений, заключено в сообщении.

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В Луганской области из-за взрывов в Днепропетровске милиция усилила охрану общественного порядка в местах массового скопления граждан.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области, во всех органах внутренних дел области проведены дополнительные инструктажи личного состава, несущего службу по охране общественного порядка.

Все сотрудники милиции ориентированы на установление и обнаружение бесхозных предметов, особенно в общественных местах.

Принято решение о выставлении дополнительного количества нарядов сотрудников милиции по охране общественного порядка, особенно в местах массового скопления граждан.

Созданы дополнительные группы экспертов-криминалистов с целью быстрого реагирования и исследования обнаруженных подозрительных предметов.

Переведены на усиленный режим работы все дежурные части органов внутренних дел области.

Правоохранители обращаются к жителям Луганска и области с просьбой быть внимательными и бдительными, обращать внимание на подозрительные бесхозные предметы и, в случае их обнаружения, сразу же сообщать об этом в милицию.