Минздрав отказался от автомобилей скорой помощи из-за несоответствия стандарту

Министерство здравоохранения Украины отказалось принимать автомобили скорой помощи, не отвечающие национальному стандарту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в соответствии с законодательством, ведомство сообщило Министерству экономического развития и в регионы о том, что компания ООО «Крас» является недобросовестным участников тендеров, который не выполняет обязательства.

В Минздраве подчеркнули, что ООО «Крас» направлены финансовые претензии в соответствии с договором, а также выставлены штрафные санкции в размере 20% суммы договора.

Раньше Министерством здравоохранения Украины за счет средств государственного бюджета 2011 года по бюджетной программе КПКВ 2301380 «Развитие службы экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве» в 2011 году были проведены торги и заключены договора на закупку 70 автомобилей скорой медицинской помощи типа А (поставщик ООО «Горал») и 216 автомобилей типа В (поставщик ООО «Крас»).

Согласно условиям договора, автомобиль скорой медицинской помощи типа В должен отвечать национальному стандарту Украины «Автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование, технические требования и методы испытания» ДСТУ 7032:2009.

Для проведения испытаний и предоставления заключения относительно отдельных характеристик автомобилей скорой медицинской помощи ООО «Фирма «Крас» предоставило укомплектованный автомобиль PEUGEOT Boxer типа В Киевской городской станции скорой медицинской помощи, где авто проходило испытания на протяжении недели. После проведения испытаний Киевская городская станция скорой медицинской помощи и «Киевмедавтотранс» предоставили ряд своих замечаний и предложений.

24 апреля 2012 года поставщиком был предоставлен для принятия один автомобиль скорой медицинской помощи PEUGEOT Boxer типу В. Во время осмотра автомобиля было выявлено, что поставщиком учтена часть замечаний, но отдельные замечания учтены не были. Соответственно, авто не отвечает условиям национального стандарта Украины ДСТУ.