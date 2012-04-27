От Януковича требуют ветировать новый УПК из-за нарушения процедуры принятия

Гражданское движение "ЧЕСТНО" направило Президенту Украины Виктору Януковичу обращение с требованием ветировать новую редакцию Уголовно-процессуального кодекса (УПК) из-за нарушения конституционной процедуры принятия данного закона.

Об этом директор Института массовой информации Виктория Сюмар сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Обращение будет направлено Президенту Януковичу, который является гарантом соблюдения Конституции", - сказала В.Сюмар.

В свою очередь, журналист интернет-издания "Украинская правда" Сергей Лещенко подчеркнул, что своим обращением к Президенту участники движения пытаются обратить внимание на систематическое нарушение норм Конституции, которые позволяют себе народные депутаты, когда не голосуют лично.

"Нас тревожит форма принятия данного закона. Идея акции - создать атмосферу полного невосприятия обществом и журналистами неличного голосования депутатов во время принятия законов", - объяснил он.

Юрист Дмитрий Котляр добавил, что вместе с обращением В.Януковичу будут переданы доказательства нарушений процедуры принятия УПК и законодательная инициатива о введении персональной ответственности каждого депутата в случае неличного участия в голосовании.

"Кроме того, факты неличного голосования можно установить даже путем анализа сайта Верховной Рады, если сравнить данные письменной регистрации с данными результатов электронного голосования. Так, в целом законопроект поддержали 272 депутата, согласно электронному голосованию. При этом на вечернем заседании, когда началось рассмотрение, зарегистрировалось 152 народных депутата из фракций большинства и внефракционных", - добавил он.

По словам Д.Котляра, с юридической точки зрения Президент Украины может ветировать УПК или подписать его и в дальнейшем обратиться с представлением в Конституционный Суд относительно признания закона неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия, а также внести на рассмотрение парламента проект закона о введении персональной ответственности депутатов в случае неличного голосования.

"Это первая акция гражданского движения "ЧЕСТНО". В дальнейшем мы будем проверять депутатов и будущих кандидатов на соответствие шести критериям, которые разработала общественность. И первым таким критерием мы признали неперсональное голосование. Далее мы планируем создать такую базу нарушителей Конституции", - сообщила активистка движения "ЧЕСТНО" Анна Грабарская и призвала всех журналистов присоединиться к этой кампании.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля 2012 г.

Парламент рассматривал во втором чтении УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс было внесено более 3700 поправок.

Около 23.00 12 апреля депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал парламента, поскольку парламент не учитывал предложения к проекту УПК от оппозиционных фракций.

Перед этим член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко сообщил, что, по подсчетам оппозиции, в сессионном зале на тот момент находилось всего 56 депутатов от фракций большинства. Он заявил, что оппозиция будет обращаться в суд, поскольку Верховная Рада принимает важные законы, несмотря на отсутствие необходимого количества депутатов в сессионном зале.

В свою очередь, председатель парламента Владимир Литвин утверждает, что во время принятия нового УПК не было «ни одного нарушения Регламента» Верховной Рады Украины.

А лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не видит никакого нарушения в том, что один депутат голосовал за 4-5 своих коллег сегодня ночью при принятии нового Уголовного процессуального кодекса.

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