Visa и «ПриватБанк» презентовали образовательную компьютерную игру «Финансовый футбол»

«ПриватБанк» и компания Visa, официальный партнер ФИФА, представили в Украине новую образовательную компьютерную игру «Финансовый футбол».

Согласно информационным материалам, розданным сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации игры, игра «Финансовый футбол» является частью глобальной инициативы Visa по повышению финансовой грамотности молодежи по всему миру. Партнером по продвижению проекта в Украине выступил Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля.

Игра дает возможность определить уровень знаний игрока в области управления личными финансами по мере того, как он продвигается к воротам противника, чтобы забить гол. Участники игры отвечают на вопросы, выбирая правильный из нескольких вариантов ответов. Среди тем вопросов: управление личным бюджетом, грамотное пользование кредитом и другими банковскими услугами.

«В современном мире, предлагающем разнообразие финансовых услуг и продуктов, очень важно уметь грамотно управлять личным бюджетом, правильно расходовать и сберегать свои средства, а также инвестировать с умом. Мы считаем, что формирование ответственного отношения к личным финансам является залогом финансового благополучия молодого поколения украинцев. «Финансовый футбол» является частью глобальной программы по повышению финансовой грамотности среди молодежи, которую Visa как один из лидеров индустрии безналичных платежей реализует в 20 странах мира», – отметила глава офиса Visa в Украине Светлана Георбелидзе.

В свою очередь председатель правления «ПриватБанка» Александр Дубилет отметил, что банкформирование финансово благополучного общества -– это одна из главных задач социально ответственного бизнеса. «ПриватБанк» осуществляет планомерную работу в сфере экономического образования молодежи. «При поддержке Visa мы создали и развиваем в Украине проект «ЮниорБанк» – социальную образовательную инициативу, направленную на повышение качества финансовых знаний молодежи. Программа объединяет 350 000 школьников, а вместе с родителями это почти миллион клиентов «ПриватБанка», которые привлечены в обучающий процесс в Украине, России, Грузии и Латвии» − сообщил А. Дубилет. – Сегодня мы рады присоединиться к глобальной инициативе Visa, что позволит нам расширить нашу образовательную платформу. В течение этого года мы подарим диски с «Финансовым футболом» более 5000 школ-партнеров по всей стране».

Справка УНИАН. Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«ПриватБанк» в 2011 г. получил чистую прибыль 1,426 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2012 года, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,75% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.