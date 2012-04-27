Лавринович: оснований для чрезвычайного положения из-за взрывов в Днепропетровске нет

Министр юстиции Украины Александр Лавринович не видит оснований для введение чрезвычайного положения в Украине в связи со взрывами в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что в соответствии с законом Украины сегодня еще нет таких оснований, чтобы говорить о чрезвычайном положении», - сказал А.Лавринович.

При этом он отметил, что согласно законодательству, введение чрезвычайного положения возможно только на территории всего государства, а не в отдельном регионе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, в результате 4-х взрывов в общественных местах Днепропетровска пострадали 27 человек.