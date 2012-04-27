Азаров: взрывы в Днепропетровске организованы для дестабилизации ситуации в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что взрывы в Днепропетровские организованы с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом он написал в ходе общения с пользователями Facebook.

«Выгодно тем силам, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране, которые действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", чем хуже простым людям от этой ситуации, тем больше можно обвинять действующую власть и получать на этом какие-то дивиденды», - написал Н.Азаров.

Он отметил, что этим силам не нравится, что вся страна наконец-то стала выходить из кризиса, что повышаются размеры пенсий, зарплат, стабильные цены на продукты питания, строятся предприятия и т.д.

«Им надо сделать все, чтобы жизнь в стране стала тревожной, чтобы в стране был хаос и беспорядок, какой мы с вами видели несколько лет назад. Но они глубоко ошибаются. Мы не допустим никакой дезорганизации, и страна будет и дальше стабильно развиваться, а улучшение социальной защиты людей у нас стояло и будет стоять на первом месте», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, пострадали 29 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).