ТОП-10 (27 апреля)

В центре Днепропетровска - четыре взрыва. Пострадали 29 человек, 26 из них - госпитализированы

Дефицит платежного баланса в I квартале составил 569 млн долл.

Азаров обвинил чиновников в бездеятельности и некомпетентности

«ПриватБанк» в I квартале сократил прибыль на 37% - до 272 млн грн

Украина уже экспортировала 17,4 млн тонн зерна, в планах - еще 8,5 млн тонн

Кабмин одобрил программу "Доступное жилье" с кредитами под 3% годовых

Минэкономразвития предлагает создать экспортное агентство для продвижения украинских товаров

Налоговики завершили обыски в интернет-магазине Rozetka.ua

Украина в первом квартале сократила транзит нефти на 14%

Азаров: взрывы в Днепропетровске организованы для дестабилизации ситуации в Украине

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В центре Днепропетровска - четыре взрыва. Пострадали 29 человек, 26 из них - госпитализированы

В результате взрывов в Днепропетровске пострадали 29 человек. 26 из них госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

В частности, 11 пострадавших находятся в областной клинической больнице им. Мечникова, 9 – в областной детской клинической больнице, по одному пострадавшему госпитализированы в 5 разных больниц Днепропетровска.

5 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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Дефицит платежного баланса в I квартале составил 569 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-марте 2012 года

составил 569 млн долл., по сравнению с профицитом 1,113 млрд долл. за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В том числе положительное сальдо платежного баланса в марте т.г. составило 375 млн долл., по сравнению с дефицитом 55 млн долл. годом ранее.

«Улучшение состояния платежного баланса прежде всего связано с сокращением дефицита

текущего счета - до 313 млн долл. в марте (по сравнению с 1,3 млрд долл. в феврале). Это было обусловлено снижением дефицита торговли товарами (до 893 млн долл. по сравнению с 1,8 млрд долл. в феврале) и получением значительных дивидендов от прямых иностранных инвестиций за границу. Всего дефицит текущего счета в I квартале был достаточно низким — 1,2 млрд долл. (с учетом сезонности - самое низкое значение со второго полугодия 2010 года)», - говорится в сообщении.

В Нацбанке констатируют, что низкий спрос, в частности в Евросоюзе и на Ближнем Востоке вследствие приостановки реализации ряда инвестиционных проектов, обусловил уменьшение стоимостных объемов экспорта металлургической продукции на 17,2% по сравнению с мартом прошлого года. При этом, продолжает расти высокими темпами экспорт зерновых и ускорился рост экспорта продукции химической промышленности.

Сокращение объемов импорта произошло вследствие существенного сокращения импорта природного газа (на 30,4%). Всего в I квартале стоимостные объемы импорта природного газа составляли лишь 3,6 млрд долл., что на 23,6% меньше, чем в прошлом году (при росте средней цены на 59% физические объемы закупок сократились более чем вдвое). Высокими темпами растет импорт продукции машиностроения.

В марте чистый приток капитала по финансовому счету составил 688 млн долл., за первый квартал - 640 млн долл.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в марте был на уровне 508 млн долл. (в феврале - 840 млн долл.). Чистый приток прямых инвестиций в целом за I квартал 2012 года составил 1,4 млрд долл. (из них - 127 млн долл. в марте), что в 1.6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сальдо по кредитам и облигациям в марте было отрицательным на уровне 132 млн долл. Чистый приток привлечения реальным сектором составил - 389 млн долл., при этом, банковский сектор сокращал внешнюю задолженность (на 476 млн долл.).

Продолжилось сокращение прироста наличной валюты вне банков - до 623 млн долл., по сравнению с 816 млн долл. в феврале. Всего за I квартал 2012 года прирост наличной валюты вне банков составил 2 млрд долл.

В марте объем резервных активов вырос до 31,1 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.)

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Азаров обвинил чиновников в бездеятельности и некомпетентности

Премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил чиновников в бездеятельности и некомпетентности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня расширенное заседание Кабинета министров.

«Крайне тревожит и не устраивает, что многие проблемы, которые мы видим и на центральном, и на местном уровнях, сформировались либо в результате бездеятельности должностных лиц, либо из-за того, что их действия были некомпетентными, либо из-за саботажа правительственных решений. Такое положение вещей я не воспринимаю и, безусловно, терпеть не буду», - сказал Н.Азаров.

В качестве примера он навел тот факт, что, по словам премьера, «революционное упрощение» разрешительных процедур в строительной отрасли натолкнулось на нежелание местных чиновников лишиться «ручного регулирования». Глава правительства отметил, что до сих пор не утверждены планы зонирования территорий и генеральные планы городов.

«Это дает возможность местным “панам” выдавать или не выдавать разрешения на строительство объектов на собственное усмотрение. Напоминаю, что с 2013 года вступает в силу норма, согласно которой запрещается выделение земельных участков под строительство при отсутствии генпланов», - подчеркнул Н.Азаров.

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«ПриватБанк» в I квартале сократил прибыль на 37% - до 272 млн грн

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам января-марта 2012 года составила 272 млн грн, что на 37% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, с начала 2012 года активы банка уменьшились на 7,8% и на 1 апреля составили — 133,8 млрд грн. Кредитный портфель корпоративных клиентов на конец марта текущего года составил – 99,8 млрд грн, капитал – 17 млрд грн.

Также сообщается, что объем привлеченных банком депозитов граждан на 1 апреля 2012 года достиг 61,5 млрд грн, портфель потребительских кредитов банка составляет 24 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«ПриватБанк» в 2011 г. получил чистую прибыль 1,426 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2012 года, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,75% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

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Украина уже экспортировала 17,4 млн тонн зерна, в планах - еще 8,5 млн тонн

Объем экспортированного Украиной зерна с начала текущего маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 - 30 июня 2012 гг.) уже составил 17,4 млн тонн, при этом до конца МГ планируется экспорт еще около 8,5 млн тонн.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк газете «Урядовый курье» от 27 апреля т.г.

«С начала маркетингового года фактически проэкспортировано 17,4 млн тонн. В частности, пшеницы - 4,3 млн тонн (продовольственной - 2,4 млн), ячменя - 2,3 млн и кукурузы - 10,6 млн. Согласно балансу, возможности экспорта до конца МГ оцениваются в 8,5 млн тонн», - отметил министр.

По его словам, переходящие запасы зерновых на начало нового МГ, в зависимости от темпов их экспорта до конца текущего года, могут составить до 11 млн тонн. Министр считает, что такие объемы переходящих запасов обусловят сохранение ценовой ситуации и на рынке зерновых, и на рынке хлеба и хлебопродуктов.

По оценкам Минагропрода, по прогнозам, урожай в 2012 году может составить 45-50 млн тонн. Таким образом, предложение зерновых в следующем МГ можно прогнозировать в пределах от 54 до 61 млн тонн. А при потребности внутреннего потребления в 2012/2013 МГ - 27,6 млн тонн, конечные запасы зерна в 2012/2013 МГ снизятся до традиционных 6 млн тонн.

Прогнозируемые объемы экспорта зерновых культур в 2012/2013 году оцениваются в объемах от 20-25 млн тонн. Из указанных возможных объемов экспорта пшеница может составлять от 6-10 млн тонн, кукуруза - 11,5-12,5 млн тонн, ячмень - 3,7 млн тонн.

«Поэтому, следующий зерновой год будет весьма непростым - прогнозируемые объемы экспорта требуют координации работы и мобилизации ресурсов всех звеньев продвижения зерна от производителя к внешним потребителям», - резюмировал Н.Присяжнюк.

Министр отметил, что в условиях увеличения урожая зерновых одной из важных проблем является хранение собранного урожая. Объем ныне действующих сертифицированных элеваторов составляет около 32 млн тонн, а существует необходимость в строительстве еще 30 млн тонн дополнительных площадей. Следовательно, необходимо дополнительно возвести 200 линейных и 2 портовых элеватора.

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Кабмин одобрил программу "Доступное жилье" с кредитами под 3% годовых

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном расширенном заседании одобрил программу "Доступное жилье", предусматривающую выдачу кредитов на жилье под 3% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

Основная суть программы, написал Н.Азаров, в том, что она будет реализована при полном государственном сопровождении.

«Прежде всего, речь идет об обеспечении тех людей, которые стоят на очереди и имеют относительно небольшие доходы. Таким людям будет выдаваться на 10-15 лет кредит под очень низкий процент - 3% годовых. Разницу будет компенсировать государство», - написал Н.Азаров.

Он сообщил, что отделение "Ощадбанка" должно будет заключить договор с таким гражданином, открыть ему кредит, который он направит в строительные организации для приобретения квартиры.

«В основном, будут подобраны недостроенные дома для реализации этой программы, в которых определенная часть квартир не реализована. Таким образом, у строителей появятся средства, необходимые для завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию», - написал Н.Азаров.

Он также сообщил, что до конца года 35 тыс. семей смогут получить по этой программе жилье.

«Мы назвали это "программой минимум". В следующем году будет уже реализовываться "программа максимум", которая включает в себя развертывание в стране домостроительных комбинатов, которые будут работать по современным технологиям и будут способны возводить жилые дома за 6-8 месяцев по стоимости, доступной для наших людей. Под эту программу в городах и других населенных пунктах будут выделяться площадки, максимально подготовленные по своему инженерному обеспечению», - написал Н.Азаров.

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Минэкономразвития предлагает создать экспортное агентство для продвижения украинских товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует создание экспортного агентства для продвижения украинских товаров на внешние рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

При этом он отметил, что форму, в которой будет работать эта структура, должно определить правительство.

«В данном случае правительство должно определиться, как оно видит форму организации этой структуры. Мы сегодня задекларировали необходимость создания подобной институции», - сказал министр.

П.Порошенко подчеркнул, что решение о создании экспортного агентства должно быть принято на законодательном уровне.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№ 9373).

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Налоговики завершили обыски в интернет-магазине Rozetka.ua

Налоговики завершили обыски в офисах и на складах ООО «Розетка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в г.Киев.

В то же время следственные действия продолжаются. Налоговики пока не подтверждают и не опровергают информацию относительно того, будет ли урегулирован вопрос возмещения нанесенных государству убытков в досудебном порядке.

Напомним, против директора ООО «Розетка» было возбуждено уголовное дело в апреле 2012 года на основании материалов внеплановых проверок в конце октября 2011 года и в конце марта 2012 года. Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн. Однако украинское законодательство предусматривает возможность снятия уголовной ответственности с лица, уплатившего соответствующие налоги и штрафы до предъявления обвинения в суде.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля работа Rozetka.ua была приостановлена в связи с действиями налоговой инспекции. Затем работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме. На складах и в офисах компании было проведено 6 обысков.

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Украина в первом квартале сократила транзит нефти на 14%

Транзит нефти в страны Европы (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-марте 2012 года составил 4,051 млн тонн, что на 13,8%, или на 0,650 млн тонн, меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В сообщении отмечается, что в марте транзит в страны Европы (Словакию, Венгрию, Чехию) составил 1,364 млн тонн нефти, что на 0,8% меньше, чем за март 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 11,6%, или на 3,607 млн тонн, по сравнению с 2010 годом, до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году составил 17,771 млн тонн нефти, что на 11,8%, или на 2,368 млн тонн, меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Азаров: взрывы в Днепропетровске организованы для дестабилизации ситуации в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что взрывы в Днепропетровские организованы с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом он написал в ходе общения с пользователями Facebook.

«Выгодно тем силам, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране, которые действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", чем хуже простым людям от этой ситуации, тем больше можно обвинять действующую власть и получать на этом какие-то дивиденды», - написал Н.Азаров.

Он отметил, что этим силам не нравится, что вся страна наконец-то стала выходить из кризиса, что повышаются размеры пенсий, зарплат, стабильные цены на продукты питания, строятся предприятия и т.д.

«Им надо сделать все, чтобы жизнь в стране стала тревожной, чтобы в стране был хаос и беспорядок, какой мы с вами видели несколько лет назад. Но они глубоко ошибаются. Мы не допустим никакой дезорганизации, и страна будет и дальше стабильно развиваться, а улучшение социальной защиты людей у нас стояло и будет стоять на первом месте», - написал Н.Азаров.

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