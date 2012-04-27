Анонс на 28 апреля

* Пресс-конференция председателя Госатомрегулирования Украины Елены Миколайчук на тему: "Результаты партнерской проверки "стресс-тестов" на АЭС Украины под эгидой Группы Европейских регуляторов ENSREG".

* В рамках проведения мероприятий по празднованию Дня охраны труда терруправление Госгорпромнадзора проведет пресс-тур для журналистов в парк культуры и отдыха «Партизанская слава» г. Киева. Во время пресс-тура будет продемонстрирован процесс осмотра аттракциона повышенной опасности, журналисты будут проинформированы об основных требованиях и правилах эксплуатации аттракционной техники, о ходе проверок готовности аттракционов к весенне-летнему сезону. Цель мероприятия - предупреждение несчастных случаев во время досуга на аттракционах.

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