ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Азаров взвалил вину за взрывы в Днепропетровске на оппозицию», в котором пишет: премьер-министр выразил соболезнование всем жертвам взрывов в Днепропетровске и обвинил в случившемся всех тех, кому не нравится, что "страна наконец стала выходить из кризиса"…

http://delo.ua/ukraine/azarov-vzvalil-vinu-za-vzryvy-v-dnepropetrovske-na-oppoziciju-177034/

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Также «Дело» публикует материал «Укртатнафта» начала экспорт впервые с января 2011-го - источник НПЗ», в котором пишет: по данным источника с Кременчугского НПЗ, ПАО "Укртатнафта" вновь начала экспорт нефтепродуктов. Так, с 23 апреля компания ежесуточно грузит на ж/д станцию Одесса-Пересыпь около 1,5 тыс. т бензинов и около 2 тыс. т ДТ…

http://delo.ua/business/ukrtatnafta-nachala-eksport-vpervye-s-janvarja-2011-go-istochnik-177036/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Конфликтами земля полнится» пишет: Киевсовет лишил Министерство иностранных дел права распоряжаться земельным участком на Пейзажной аллее в Киеве и разорвал договор аренды с одной из компаний, планировавшей строительство на Андреевском спуске. Однако депутаты горсовета заложили основу для новых скандалов в столице. Они разрешили проведение начального этапа подготовки реконструкции Гостиного двора и обустройства в нем торгово-офисного центра…

http://www.kommersant.ua/doc/1924106

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Немцы отступают» пишет: президент Германии Йоахим Гаук отказался принять приглашение приехать в Украину для участия во встрече президентов стран Центральной Европы. Немецкие СМИ сообщили, что отмена визита связана с обеспокоенностью правительства Германии условиями содержания в колонии экс-премьера Юлии Тимошенко. В свою очередь в МИД Украины призвали не драматизировать ситуацию и заявили, что представители Германии с самого начала не собирались участвовать во встрече глав государств…

http://www.kommersant.ua/doc/1924928

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцы должны банкам 7 миллиардов» пишет: брать огромное количество кредитов не мешают даже высокие процентные ставки…

http://www.segodnya.ua/news/14369832.html

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Также «Сегодня» в публикации «Дешевая ипотека в Украине: кому дадут, процент, ежемесячный платеж» пишет: кредиты под 3% годовых на экономквартиры власти обещают тем, у кого есть на руках хотя бы…

http://www.segodnya.ua/news/14370051.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Импортные пошлины на автомобили: кого решили защитить...» пишет: вероятность повышения импортной пошлины на легковые автомобили, а, соответственно, и их подорожания велика как никогда. Об этом свидетельствуют не только выводы Межведомственной комиссии по международной торговле, но и тот факт, что курирует процесс принятия решения глава Минэкономразвития Петр Порошенко...

http://economics.unian.net/rus/detail/126442

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мобильные телефоны снова надо регистрировать» пишет: в России возрождена обязательная регистрация сотовых телефонов. Санкция за ее отсутствие - штраф или даже конфискация аппарата. Это недоразумение, вскоре эта норма будет отменена, уверяют участники рынка и чиновники…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1695549/propiska_dlya_sotovyh

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Также «Ведомости» в публикации «ВЭБ удвоил выплаты топ-менеджерам» пишут: ВЭБ все меньше зарабатывает и все больше тратит на топ-менеджмент. В прошлом году - почти 2 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1695545/udvoenie_veba

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Издание «Известия» в публикации «Налоговики заинтересовались бумажными архивами» пишет: ФНС решила, что имеет право изымать любые документы при проверке…

http://www.izvestia.ru/news/523162

(УНИАН)