Рокитский: СБУ не видит политической составляющей во взрывах в Днепропетровске

Служба безопасности Украины не видит политической составляющей во взрывах в Днепропетровске, заявил первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский эфире украинского телеканала "Интер" в пятницу поздно вечером.

"Я думаю, нет политической версии, потому что человеческие жизни и увечья - они не стоят никакого политического решения", - цитирует В.Рокитского РИА «Новости».

«Я сомневаюсь, что какая-то политическая сила может принять участие в таких действиях», - добавил В.Рокитский.

В пятницу днем в Днепропетровске, по данным МЧС и МВД Украины, произошли четыре взрыва в разных местах, пострадали 29 человек. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "террористический акт", правоохранители усилили охрану города и проверяют общественные места, привлечены внутренние войска. Также усилена охрана во всех областных центрах по Украине и в Киеве. По 2 мая в Днепропетровске запрещены массовые мероприятия.

В.Рокитский отметил, что пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. "На сегодняшний день никто ответственности на себя не взял", - сказал он.

В.Рокитский также заявил, что, по его мнению, никаких оснований для введения чрезвычайного положения нет.