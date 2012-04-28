Суд отложил рассмотрение дела Тимошенко до 21 мая

Киевский районный суд Харькова до 21 мая отложил рассмотрение дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Киевского районного суда Константин Садовский.

Он учел ходатайство адвокатов приостановить рассмотрение дела Ю.Тимошенко до ее выздоровления.

Защитник Сергей Власенко к ходатайству добавил оригинал заключения немецких врачей и информацию об избиении Ю.Тимошенко. С.Власенко также напомнил о предписании Европейского суд по правам человека, который обязывает власть лечить Ю.Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Немецкие врачи отметили, что клиника, в которой предлагалось якобы лечить Юлию Тимошенко, не соответствует требованиям и не может обеспечить лечения», - отметил защитник.

Он также напомнил, что 17 апреля немецкие врачи предоставили заключение о том, что экс-премьер не может принимать участия в судебных заседаниях по состоянию здоровья.

Позицию С.Власенко поддержали другие защитники.

Также в суде огласили личное заявление Ю.Тимошенко с просьбой не доставлять ее в суд в связи с состоянием здоровья и отложить рассмотрение дела до выздоровления.

Суд постановил «считать невозможным рассмотрение дела Ю.Тимошенко без ее участия и назначил следующее заседание на 10 час утра 21 мая.

Как сообщал УНИАН, государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко заявили 19 апреля во время предыдущего рассмотрения дела, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 млн. грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн. грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн. долларов для расчетов в дорогих гостиницах и ресторанах, не уплатив налогов с этой суммы.

27 апреля Ю.Тимошенко в письменном виде обратилась к судье К.Садовскому с просьбой приостановить производство по уголовному делу до своего выздоровления.

По словам ее адвоката Сергея Власенко, учитывая состояние здоровья, Ю.Тимошенко также просит суд не доставлять ее на судебные заседания.

Также 27 апреля медкомиссия Министерства здравоохранения, специально созданная для изучения состояния здоровья Ю.Тимошенко, объявила, что не может дать заключение о возможности осужденной принимать участие в судебном заседании 28 апреля. По словам председателя комиссии Минздрава – первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, вывод было невозможно сделать из-за отказа осужденной провести ее медицинский осмотр. Комиссия встречалась с Ю.Тимошенко в Качановской колонии, но экс-премьер не дала согласия на ее медицинское обследование.

По словам Р.Моисеенко, решение о возможной доставке Ю.Тимошенко на судебное заседание 28 апреля не входит в полномочия комиссии Минздрава, а выводы комиссии будут переданы в пенитенциарную службу.