Взрывы в Днепропетровске: последствия, расследование, комментарии

Продолжаем информировать о последствиях взрывов в Днепропетровске, которые произошли 27 апреля.

Информация на субботу, 28 апреля 2012 г. (обновляется)

12.43. В Днепропетровской больнице работает телефон психологической помощи для тех, кто оказался в зоне взрыва

В Днепропетровской городской больнице №14 круглосуточно работает телефон психологической помощи для тех, кто оказался в зоне взрыва.

Как сообщили УНИАН в коммунальном учреждении, круглосуточно по номеру 745-90-40 профессиональные психологи оказывают психологическую поддержку.

Люди, оказавшиеся в эпицентре взрывов 27 апреля, а также все, кому необходима консультация психолога, могут звонить по указанному номеру, отмечают в городской больнице.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 человека (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ .

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12.15. Пострадавшим в результате взрывов в Днепропетровске предложат пройти курс реабилитации и оздоровления в санаториях

Всем пострадавшим в результате взрывов в Днепропетровске городская власть предложит пройти курс реабилитации и оздоровления в санаториях и домах отдыха Украины.

Об этом сообщил журналистам городской голова Днепропетровска Иван Куличенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского горсовета.

По данным пресс-службы, на сегодня в больницах находятся 22 человека, пострадавших от взрывов 27 апреля, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Большинство из них уже просят врачей об амбулаторном лечении.

По сообщению департамента транспорта и связи горсовета, работа трамвая № 1, по маршруту которого произошли взрывы, пока возобновлена частично, поскольку на проспекте Карла Маркса, от ул. Ленина до ул. Шмидта, проводятся оперативно-следственные действия и эта часть центрального проспекта все еще перекрыта.

Другой транспорт города работает в обычном режиме, отмечают в департаменте.

Школы, детские сады и высшие учебные заведения I-IV уровня аккредитации тоже работают в обычном режиме, отмечают в управлении образования и науки городского совета.

С 27 апреля по 2 мая в городе действует запрет на проведение массовых акций.

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11.02. Во время взрывов в Днепропетровске пострадали 30 человек - Минздрав

Во время взрывов в Днепропетровске пострадали 30 человек, из них 10 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины, по состоянию на сегодняшний день количество пострадавших в результате 4 взрывов в Днепропетровске составляет 30 человек, в том числе 10 детей.

По состоянию на 8.00 в больницах оставались 22 человека (четверо - в тяжелом состоянии, семь - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

Минздрав заверяет, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

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10.33. Усилена охрана и оборона военных объектов в связи со взрывами в Днепропетровске

В.и.о. министра обороны Украины Дмитрий Пляцук в связи с чрезвычайным происшествием в Днепропетровске издал распоряжение принять дополнительные меры с целью усиления охраны и обороны военных объектов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, на всех без исключения военных объектах усилен режим охраны, в воинских частях, организациях, учреждениях, заведениях и предприятиях Министерства обороны усилен пропускной режим, принимаются дополнительные меры для сохранности оружия, боеприпасов и взрывоопасных веществ.

Личный состав антитеррористических подразделений приведен в готовность к выполнению задач по назначению.

В Киеве на базе Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и в Днепропетровске на базе зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины развернуты оперативные группы.

Командованием 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ создана группа быстрого реагирования по разминированию, организовано взаимодействие с оперативными штабами и группами Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций.

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10.14. СБУ по фактам взрывов в Днепропетровске возбудила уголовное дело по статье «теракт»

Следователи СБУ расследуют уголовное дело, возбужденное прокуратурой Днепропетровской области по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса по фактам взрывов, которые произошли в Днепропетровске 27 апреля. Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, открыта горячая телефонная линия УСБУ.

«Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно обстоятельств взрывов и лиц, причастных к совершению преступления, просим сообщать в УСБУ по телефонам: 056-744-85-19, 056-791-93-78, органы милиции по телефону 102, или другим удобным способом. Конфиденциальность гарантирована», - подчеркивается в сообщении.

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09.50. За минувшие сутки в Днепропетровске поступило два ложных сообщения о заминировании

Вчера в 16.45 в милицию Днепропетровска по линии «102» поступило сообщение о том, что следующий взрыв состоится в автобусе по маршруту Днепропетровск - Павлоград.

Об этом УНИАН сообщили ОСО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний парень, который со своего мобильного телефона звонил в милицию, услышав о взрывах в Днепропетровске, и сделал заведомо ложное сообщение о заминировании автобуса.

По этому факту следственным отделом городского управления милиции Днепропетровска решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

В тот же день в 19.18 с неустановленного телефона в дежурную часть Индустриального отдела Днепропетровска позвонил неизвестный и сообщил о якобы заминировании Дворца культуры металлургов по ул. Косиора.

На тот момент во дворце находилось 30 человек, которых немедленно эвакуировали на безопасное расстояние.

Во время осмотра помещения работниками взрывотехнической службы управления МЧС подозрительные и опасные взрывные предметы выявлены не были.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по вышеупомянутой статье. Милиция принимает меры для установления и задержания злоумышленника.

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09.05. В Днепропетровске открыта круглосуточная «горячая линия» относительно взрывов

В прокуратуре Днепропетровской области открыта круглосуточная «горячая линия», на которую жители Днепропетровска и области могут обратиться с информацией или фактами, связанными со взрывами, произошедшими 27 апреля в областном центре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Телефоны горячей линии: (056) 718-13-64 и 718-14-64.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил прокуратуре Днепропетровской области создать «горячую линию» для получения любой информации от граждан с целью расследования терактов и задержания злоумышленников.

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08.15. В больницах остаются 22 человека, пострадавшие вследствие серии взрывов в Днепропетровске - МЧС

По состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 22 человека, пострадавшие вследстие серии взрывов в Днепропетровске.

Как сообщает пресс-служба МЧС, из них трое - в тяжелом состоянии, в том числе один подросток.

Как заметили в министерстве, 27 апреля в период с 11.50 до 13.02 в Днепропетровске произошли 4 взрыва, из-за которых пострадали 26 лиц (из них 11 подростков 1994, 1995, 1998 г.р.), которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы города.

08.10. Янукович сегодня осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область

Президент Украины Виктор Янукович сегодня осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

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14.30. Местные власти выделят 2 млн грн вознаграждения тем, кто поможет найти организаторов взрывов в Днепропетровске - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что местные власти выделят 2 млн грн вознаграждения тем, кто поможет найти организаторов взрывов в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Днепропетровске, говоря об итогах заседания координационного совета, созданного после взрывов 27 апреля.

«Мы хорошо понимаем, что мы обязаны найти преступников в кратчашие сроки. Они должны понести наказание», - сказал В.Янукович.

По его словам, необходимо также выяснить мотивы этого преступления.

В.Янукович также дал высокую оценку специалистам, входящим в следственную группу, которая расследует взрывы в Днепропетровске.

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15.00. Янукович заявил, что количество версий теракта в Днепропетровске значительно уменьшилось

Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что количество версий теракта в Днепропетровске 27 апреля значительно уменьшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, это он подчеркнул в своем заявлении сегодня в Днепропетровске.

«Только что закончилось совещание координационного совета относительно расследования преступления, взрывов в Днепропетровске. Я заслушал всех исполнителей, которые занимаются раскрытием взрывов. Эта информация имеет определенные тайны. Те версии, которые ранее отрабатывались, остаются. Но их количество намного уменьшилось. Есть направления, по которым следствие продвинулось достаточно глубоко», - заявил В.Янукович.

По его словам, «мы обязаны в кратчайшие сроки найти преступников и наказать их».

В.Янукович отметил, что используются все возможности для раскрытия этих терактов. По его словам, оперативно-следственная группа консультируется со спецслужбами смежных стран, а также сотрудничает с ними в ходе следствия.

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16.40. Янукович поручил Вилкулу совместно с правительством обеспечить выплату компенсаций пострадавшим от взрывов

Президент Украины Виктор Янукович поручил председателю Днепропетровской облгосадминистрации Александру Вилкулу обеспечить надлежащее лечение и выплату компенсаций пострадавшим во время взрывов в Днепропетровске 27 апреля.

Такое поручение В.Янукович дал сегодня во время посещения Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Соответствующие шаги с целью помощи и поддержки пострадавшим Днепропетровская ОГА должна реализовать совместно с Кабинетом министров Украины.

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17.30. Правительство выделило 1,5 млн грн для оказания помощи пострадавшим от взрывов в Днепропетровске

Правительство выделило 1,5 млн грн для оказания помощи пострадавшим от взрывов в Днепропетровске.

Текст соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы относительно оказания помощи пострадавшим в результате взрывов в г. Днепропетровске и стабилизации ситуации в городе» обнародован на Правительственном портале.

Согласно с документу, Днепропетровской облгосадминистрации выделено 1,5 млн. грн для оказания помощи пострадавшим в результате взрывов, которые произошли 27 апреля в 2012 г. в Днепропетровске.

Распоряжением предусмотрено, что Министерство финансов должно осуществить указанные расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, в документе отмечается, что Министерство здравоохранения должно обеспечить бесплатное лечение пострадавших, предоставление им необходимых лекарственных средств и психологической помощи, а также организовать их санаторно-курортное лечение.

В соответствии с распоряжением, Министерство социальной политики, Министерство финансов совместно с Государственным управлением делами должны решить вопрос относительно бесплатного оздоровления детей, пострадавших в результате взрывов, в государственном предприятии “Международный детский центр “Артек”.

Днепропетровской облгосадминистрации совместно с Министерством внутренних дел и Службой безопасности поручено принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в г. Днепропетровске, в частности обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан, а также общественного порядка и личной безопасности жителей города.

Кроме того, облгосадминистрация должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерства финансов перечень расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим в результате взрывов в г. Днепропетровске.

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