Новые тарифы на электроэнергию для населения (с 01.05.2012)
У газеті «Урядовий кур`єр» (№78 від 28 квітня 2012 року) оприлюднено постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ), якими встановлюються тарифи на електроенергію для населення, що споживає понад 800 кВт/год. на місяць на рівні 42-54,72 коп. за кВт/год.
З 1 травня діятимуть такі тарифи на електричну енергію для населення (з ПДВ):
1. Для Міського населення:
За обсяг
до 150 кВт×год на місяць
За обсяг
150 – 800 кВт×год на місяць
За обсяг
понад 800 кВт×год на місяць
28,02 коп/кВт×год
36,48 коп/кВт×год
54,72 коп/кВт×год
(без змін)
(без змін)
(+50 %)
2. Для Сільського населення:
За обсяг
до 150 кВт×год на місяць
За обсяг
150 – 800 кВт×год на місяць
За обсяг
понад 800 кВт×год на місяць
25,92 коп/кВт×год
33,72 коп/кВт×год
50,58 коп/кВт×год
(без змін)
(без змін)
(+50 %)
3. Для Міського та Сільського населення з електроплитами:
За обсяг
до 250 кВт×год на місяць
За обсяг
250 – 800 кВт×год на місяць
За обсяг
понад 800 кВт×год на місяць
21,54 коп/кВт×год
28,02 коп/кВт×год
42,00 коп/кВт×год
(без змін)
(без змін)
(+50 %)
4. Для Міського та Сільського населення з електроопалювальними установками, а також населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання:
з 1 травня по 30 вересня
За обсяг
до 250 кВт×год на місяць
За обсяг
250 – 800 кВт×год на місяць
За обсяг
понад 800 кВт×год на місяць
21,54 коп/кВт×год
28,02 коп/кВт×год
42,00 коп/кВт×год
(без змін)
(без змін)
(+50 %)
з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний період)
За обсяг
до 1800 кВт×год на місяць
За обсяг
понад 1800 кВт×год на місяць
21,54 коп/кВт×год
42,00 коп/кВт×год
(без змін)
(+50 %)
5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання тариф не змінюється та є найнижчим у відповідній категорії.
Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЕ, кількість споживачів, які споживають понад 800 кВт/год. на місяць, становить 1,1% (200 тис. абонентів) від загальної кількості, проте вони споживають близько 9% (3,1 млрд кВт/год. на рік) від загального обсягу споживання електроенергії населенням.
Передбачається, що вказані зміни тарифів на електроенергію не поширюватимуться на 99% сімей.