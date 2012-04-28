Новые тарифы на электроэнергию для населения (с 01.05.2012)

13:45, 28 апреля 2012
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У газеті «Урядовий кур`єр» (№78 від 28 квітня 2012 року) оприлюднено постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ), якими встановлюються тарифи на електроенергію для населення, що споживає понад 800 кВт/год. на місяць на рівні 42-54,72 коп. за кВт/год.

 З 1 травня діятимуть такі тарифи на електричну енергію для населення (з ПДВ):

 

1. Для Міського населення:

 

За обсяг

до 150 кВт×год на місяць

За обсяг

150 – 800 кВт×год на місяць

За обсяг

понад 800 кВт×год на місяць

28,02 коп/кВт×год

36,48 коп/кВт×год

54,72 коп/кВт×год

(без змін)

(без змін)

(+50 %)

 

2. Для Сільського населення:

 

За обсяг

до 150 кВт×год на місяць

За обсяг

150 – 800 кВт×год на місяць

За обсяг

понад 800 кВт×год на місяць

25,92 коп/кВт×год

33,72 коп/кВт×год

50,58 коп/кВт×год

(без змін)

(без змін)

(+50 %)

 

3. Для Міського та Сільського населення з електроплитами:

 

За обсяг

до 250 кВт×год на місяць

За обсяг

250 – 800 кВт×год на місяць

За обсяг

понад 800 кВт×год на місяць

21,54 коп/кВт×год

28,02 коп/кВт×год

42,00 коп/кВт×год

(без змін)

(без змін)

(+50 %)

 

4. Для Міського та Сільського населення з електроопалювальними установками, а також населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання:

 

з 1 травня по 30 вересня

За обсяг

 до 250 кВт×год на місяць

За обсяг

250 – 800 кВт×год на місяць

За обсяг

понад 800 кВт×год на місяць

21,54 коп/кВт×год

28,02 коп/кВт×год

42,00 коп/кВт×год

(без змін)

(без змін)

(+50 %)

з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний період)

За обсяг

до 1800 кВт×год на місяць

За обсяг

понад 1800 кВт×год на місяць

21,54 коп/кВт×год

42,00 коп/кВт×год

(без змін)

(+50 %)

       
 

5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання тариф не змінюється та є найнижчим у відповідній категорії.

Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЕ, кількість споживачів, які споживають понад 800 кВт/год. на місяць, становить 1,1% (200 тис. абонентів) від загальної кількості, проте вони споживають близько 9% (3,1 млрд кВт/год. на рік) від загального обсягу споживання електроенергії населенням.
Передбачається, що вказані зміни тарифів на електроенергію не поширюватимуться на 99% сімей.

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