Анонс на 3 мая

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и влияние погодных изменений на весенний паводок". Участники: Василий Квашук, директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.



* Пресс-конференция на тему: "Твердые бытовые отходы. Свалки в Украине. Угрожает ли Украине мусорная катастрофа". Участники: Александр Игнатенко, директор Департамента благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегиона Украины; Вячеслав Сороковский, эксперт по вопросам децентрализации, Швейцарско-украинский проект «Поддержка децентрализации в Украине» ДЕСПРО; Леонид Туловский, эксперт по контролю качества, проект ПРООН «Муниципальная программа управления и стабильного развития».



* Состоится брифинг на тему: "Особенности нового графика движения пассажирских поездов на 2012/2013 год" («Укрзалізниця», ул. Тверская, 5, к.116). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 465-24-28, 465-24-38, 465-21-72, (067) 547-04-37 до 9-30 3 мая.

* Ассоциация налогоплательщиков Украины совместно с Институтом F. A. v. Hayek Institut и Австрийским экономическим центром, Европейской коалицией экономического развития в рамках Free Market road Show проведет международную дискуссию на тему: «Будущее Европы: Европа на пути к крепостничеству?». Участники Терри Анкер, Дэниэл Митчелл, Виктор Пинзеник, Игорь Жданов, Борис Кушнирук, Владимир Котенко, Владимир Дубровский, Василий Матийчик. Вопросы: Власть или мы сами должны позаботиться о себе? Причины нынешнего кризиса и его последствия для последующих поколений в свете последней европейской политики. Налоговая интеграция Украины в Европу: конкуренция или гармонизация? Европейская монетарная политика: здоровые деньги или Евро? Последствия для Украины. Выживет ли Евро?.

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