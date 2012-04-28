ТОП-10 (28 апреля)

Рокитский: СБУ не видит политической составляющей во взрывах в Днепропетровске

Личный состав милиции Киева переведен на усиленный вариант несения службы

АМКУ разрешил DTEK приобрести «Днепрооблэнерго»

Миссия МВФ посетит Украину 21-28 мая

Янукович подписал закон о реформировании нефтегазового комплекса

Средняя заработная плата в марте повысилась на 4,4% - до 2,923 тыс. грн

Янукович подписал закон о снятии запрета на приватизацию ТЭЦ

«Нафтогаз» должен «Ощадбанку» 20,3 млрд грн - более 40% кредитного портфеля

Порошенко возглавил Межведомственную комиссию по международной торговле

Янукович заявил, что количество версий теракта в Днепропетровске значительно уменьшилось

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Рокитский: СБУ не видит политической составляющей во взрывах в Днепропетровске

Служба безопасности Украины не видит политической составляющей во взрывах в Днепропетровске, заявил первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский эфире украинского телеканала "Интер" в пятницу поздно вечером.

"Я думаю, нет политической версии, потому что человеческие жизни и увечья - они не стоят никакого политического решения", - цитирует В.Рокитского РИА «Новости».

«Я сомневаюсь, что какая-то политическая сила может принять участие в таких действиях», - добавил В.Рокитский.

В пятницу днем в Днепропетровске, по данным МЧС и МВД Украины, произошли четыре взрыва в разных местах, пострадали 29 человек. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "террористический акт", правоохранители усилили охрану города и проверяют общественные места, привлечены внутренние войска. Также усилена охрана во всех областных центрах по Украине и в Киеве. По 2 мая в Днепропетровске запрещены массовые мероприятия.

В.Рокитский отметил, что пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. "На сегодняшний день никто ответственности на себя не взял", - сказал он.

В.Рокитский также заявил, что, по его мнению, никаких оснований для введения чрезвычайного положения нет.

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Личный состав милиции Киева переведен на усиленный вариант несения службы

Личный состав киевской милиции с 27 апреля до особого распоряжения переводится на усиленный вариант несения службы в связи со взрывами в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, распоряжением начальника ГУМВД генерал-лейтенанта милиции Алексея Крикуна, с целью обеспечения безопасности киевлян и гостей столицы руководство столичной милиции обращается к гражданам с просьбой быть пристальными, немедленно сообщать о подозрительных лицах или предметах.

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АМКУ разрешил DTEK приобрести «Днепрооблэнерго»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании DTEK Holdings Limited (Кипр) на приобретение акций ПАО «Днепрооблэнерго» (Днепропетровск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго».

Справка УНИАН. ПАО «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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Миссия МВФ посетит Украину 21-28 мая

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 21-28 мая.

Об этом говорится в заявлении главы представительства Международного валютного фонда в Украине Макса Альера, которое обнародовала пресс-служба Фонда в Украине.

"Миссия МВФ под руководством господина Криса Джарвиса посетит Украину 21-28 мая для завершения дискуссий по пересмотру программы...", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинская делегация, которую возглавил председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, и в состав которой входил министр финансов Украины Юрий Колобов, провела в Вашингтоне переговоры с руководством МВФ.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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Янукович подписал закон о реформировании нефтегазового комплекса

Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 13 апреля, несмотря на активные протесты оппозиции и блокирование парламентской трибуны.

Когда на табло были обнародованы результаты голосования, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", которые блокировали трибуну, скандировали: «Позор!», «Банду прочь!».

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющие деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов, акций и частей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, передача их из баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и частей в уставном капитале этих предприятий, а также основных фондов и акций НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов, акций и частей в уставном капитале таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций и частей в уставном капитале которых находится в государственной собственности Украины.

Действие части шестой этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних и учрежденных ею предприятий, которые не используются в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, осуществляемое по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, законом предусмотрено, что в отношении государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и учрежденных ею предприятий, а также предприятий, образованных в результате реорганизации (слияния, присоединения, деления, выделения, преобразования) государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий, не может быть возбуждено дело о банкротстве.

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Средняя заработная плата в марте повысилась на 4,4% - до 2,923 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в марте 2012 года составила 2,923 тыс. грн, что на 4,4% больше по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2011 года уровень средней заработной платы повысился на 15,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в марте т.г. наблюдался в Киеве – 4,577 тыс. грн (рост по сравнению с февралем 2012 года — на 6,3%, по сравнению с мартом 2011 года — на 17,5%), а также в Донецкой – 3,381 тыс. грн (по сравнению с февралем рост на 3,9%, по сравнению с мартом 2011 года — на 14%), Днепропетровской — 3,042 тыс. грн (+2,6%; +9,9% соответственно) и Киевской – 2,996 тыс. грн (+1,9%; +10,5% соответственно) областях.

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 2,079 тыс. грн (+4,2%; +19,8%), а также в Херсонской – 2,154 тыс. грн (+4,8%; +16,6%) и Черновицкой – 2,19 тыс. грн (+5,3%; +20,1%).

В целом рост уровня средней заработной платы в марте против февраля 2012 года наблюдался в 21 области, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым. Соответственно, снижение наблюдалось в трех областях.

В частности, в марте т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,486 тыс. грн (+7,9%; +16,4%), в Винницкой области – 2,309 тыс. грн (+6,1%; +19,5%), Волынской — 2,212 тыс. грн (+6,6%; +19,2%), Житомирской – 2,235 тыс. грн (+5,6%; +15,2%), Закарпатской – 2,247 тыс. грн (+5,4%; +15,3%), Запорожской – 2,804 тыс. грн (+0,6%; +10%), Ивано-Франковской – 2,421 тыс. грн (+3,7%; +16,1%), Кировоградской – 2,3 тыс. грн (+4,8%; +16,7%), Луганской – 2,971 тыс. грн (+5,1%; +13,4%), Львовской — 2,478 тыс. грн (+5,4%; +14,8%), Николаевской – 2,675 тыс. грн (-3,3%; +10,3%), Одесской – 2,644 тыс. грн (+7,2%; +18,4%), Полтавской – 2,681 тыс. грн (+3%; +15,5%), Ривненской – 2,443 тыс. грн (-4,3%; +10,8%), Сумской – 2,392 тыс. грн (+5,4%; +17,3%), Харьковской – 2,683 тыс. грн (+5,8%; +16,7%), Хмельницкой – 2,27 тыс. грн (-0,3%; +14,1%), Черкасской – 2,38 тыс. грн (+4,5%; +18,3%), Черниговской области — 2,274 тыс. грн (+10,8%; +18,6%), в Севастополе — 2,759 тыс. грн (+4,2%; +19%).

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Янукович подписал закон о снятии запрета на приватизацию ТЭЦ

Президент Виктор Янукович подписал Закон № 4649-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада приняла в целом данный закон. За это решение проголосовали 243 народных депутата из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению посредством привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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«Нафтогаз» должен «Ощадбанку» 20,3 млрд грн - более 40% кредитного портфеля

Задолженность НАК «Нафтогаз УКраины» по кредитам «Ощадбанка» по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 20,334 млрд грн, или более 40% кредитного портфеля банка, который на указанную дату составлял 50,461 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении кредитно-финансового учреждения.

«По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным связанным лицам, составила 29,771 млрд грн. Также банком учитываются внебалансовые обязательства по кредитованию в сумме 2,607 млрд грн. Наибольшие суммы кредитной задолженности учитываются по кредитным договорам, заключенным с НАК "Нафтогаз Украины", — 20,334 млрд. грн. (в том числе начисленные проценты в сумме 216,859 млн грн)», - говорится в сообщении.

В документе объясняется, что кредитные средства клиенту предоставлены в конце 2008 года и в первом полугодии 2009 года. Целевое назначение кредита: обеспечение расчетов за природный газ, включая газ в подземных хранилищах, и за услуги по его транспортировке.

В течение 2011 года объемы задолженности по кредитам НАК "Нафтогаз Украины" уменьшились на 327,471 млн грн, при том что за отчетный год НАК было предоставлено средств на сумму 637,000 млн грн.

Процентный доход «Ощадбанка», полученный от "Нафтогаза" в 2011 году, составил 2,746 млрд грн. «Клиентом в полном объеме выполняются взятые на себя обязательства по кредитному договору», - отмечает банк в документе относительно НАК.

«Ощадбанк» объясняет, что в связи с тем, что в 2011 году значительная часть предприятий, работающих в сфере электроэнергетики (энергогенерирующие и энергораспределительные компании), были в долевой собственности государства, то они идентифицируются как связанные.

«По этой группе предприятий задолженность на конец дня 31 декабря 2011 года составила 5,096 млрд грн. Цель предоставления средств таким предприятиям - пополнение оборотных средств, реализация инвестиционных проектов и производственные нужды. По предприятиям ТЭК уменьшение задолженности с начала года составило 1,086 млрд грн. В течение отчетного года от клиентов ТЭК получен процентный доход в размере 716,955 млн грн», - говорится в документе.

Сумма кредитной задолженности «Укравтодора» перед «Ощадбанком» за 2011 год уменьшилась на 612,202 млн грн и на конец прошлого года составила 2,721 млрд грн. Кредитные средства клиенту предоставлялись в течение 2009 года для финансирования проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и для погашения обязательств по привлеченным в предыдущие годы кредитам.

Процентный доход от операций с "Укравтодором" за отчетный год составил 424,481 млн грн, а общая сумма процентных доходов по кредитам, предоставленным клиентам - связанным лицам, составила 5,502 млрд грн.

Сформированный резерв по кредитам связанным лицам в 2011 году увеличился на 1,396 млрд грн — до 3,560 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Порошенко возглавил Межведомственную комиссию по международной торговле

Кабинет министров Украины утвердил новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле, которую возглавил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее постановление № 310 правительство приняло 18 апреля.

Согласно постановлению, в состав Межведомственной комиссии по международной торговле вошли представители Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Мининфраструктуры, Минагрополитики, Минэнергетики, МИД, СБУ Гостаможслужбы, Администрации Президента Украины.

Утверждение нового состава даст возможность обеспечить эффективное функционирование Межведомственной комиссии по международной торговле.

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Янукович заявил, что количество версий теракта в Днепропетровске значительно уменьшилось

Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что количество версий теракта в Днепропетровске 27 апреля значительно уменьшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, это он подчеркнул в своем заявлении сегодня в Днепропетровске.

«Только что закончилось совещание координационного совета относительно расследования преступления, взрывов в Днепропетровске. Я заслушал всех исполнителей, которые занимаются раскрытием взрывов. Эта информация имеет определенные тайны. Те версии, которые ранее отрабатывались, остаются. Но их количество намного уменьшилось. Есть направления, по которым следствие продвинулось достаточно глубоко», - заявил В.Янукович.

По его словам, «мы обязаны в кратчайшие сроки найти преступников и наказать их».

В.Янукович отметил, что используются все возможности для раскрытия этих терактов. По его словам, оперативно-следственная группа консультируется со спецслужбами смежных стран, а также сотрудничает с ними в ходе следствия.

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