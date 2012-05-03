ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Вслед за другими странами ЕС бойкот Евро-2012 объявили Нидерланды», в котором пишет: правительство страны заявило о своем намерении бойкотировать Евро-2012, если украинские власти не улучшат условия содержания в тюрьме Юлии Тимошенко. При этом решение о бойкоте не коснется сборной Голландии, которая проведет матчи в Харькове…

http://delo.ua/ukraine/vsled-za-drugimi-stranami-es-bojkot-evro-2012-objavili-niderland-177177/

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Также «Дело» публикует материал «S&P впервые с начала кризиса повысило рейтинг Греции», в котором пишет: Греция больше не находится в состоянии «выборочного дефолта». Standard and Poor's впервые с начала долгового кризиса повысило ее рейтинг, отметив готовность правительства страны к проведению реформ…

http://delo.ua/world/sp-vpervye-s-nachala-krizisa-povysilo-rejting-grecii-177179/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Море газа» пишет: Украина утроит добычу газа на черноморском шельфе в ближайшие 3 года. «Черноморнефтегаз» заявил, что благодаря покупке двух новых буровых платформ уже в ближайшие два года добыча топлива вырастет вдвое, а к 2015 году достигнет 3 млрд кубометров. В будущем шельф станет основным источником украинского газа, прогнозируют в «Нафтогазе Украины». До сих пор у инвесторов не было интереса к разработке шельфа из-за спада мировой экономики, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/1926911

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Долг зовет» пишет: депутаты предлагают очередную схему решения проблем в сфере электроэнергетики. За счет погашения задолженности генерирующих компаний перед государством, сформировавшейся в конце 1990-х, планируется направить около 2,4 млрд грн на компенсацию разницы между реальными тарифами и теми, что платит население. Схема позволит временно решить проблему неплатежей и в очередной раз проигнорировать главную проблему отрасли — тарифы на электроэнергию, устанавливаемые на основе политических, а не экономических расчетов…

http://kommersant.ua/doc/1924950

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Издание «Сегодня» в публикации «Подорожание газа выведет украинцев на уличные протесты - эксперт» пишет: Азаров обещает, что тарифы не поднимут, но в МВФ настаивают на повышении…

http://www.segodnya.ua/news/14371110.html

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Также «Сегодня» в публикации «Отмена БТИ может увеличить количество квартирных афер» пишет: эксперты рассказали, чего ждать украинцам от введения «Укрдержреестра»…

http://www.segodnya.ua/news/14371122.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Противостояние Ирана и Запада ударит по Украине» пишет: напряженная ситуация вокруг Ирана станет одной из причин роста цен на нефть и газ в 2012-2013 годах. Это непременно отразится на Украине, для экономики которой цены на "голубое топливо" и так являются критическими...

http://economics.unian.net/rus/detail/126397

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «На сотовом рынке России появились признаки перенасыщения» пишет: впервые МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» одновременно зафиксировали уменьшение абонентской базы. Это признак перенасыщения рынка, а также следствие изменения взаимоотношений операторов с дилерами…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1704744/abonenty_zakonchilis

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Также «Ведомости» в публикации «Госкомпаниям велели принять экологические программы» пишут: завершая работу в правительстве, Владимир Путин поручил госкомпаниям принять экологические программы и регулярно отчитываться об их исполнении. Но в список таких госкомпаний помимо очевидных «Газпрома» и «Роснефти» попали ВТБ, «Первый канал» и «Связьинвест»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1704739/zachet_po_ekologii

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Издание «Известия» в публикации «Обманутые дольщики не дождутся возмещения убытков» пишет: Минфин РФ не поддержал законопроект о взаимном страховании гражданской ответственности застройщиков…

http://izvestia.ru/news/523487

(УНИАН)