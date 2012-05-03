Меркель накануне Евро-2012 решит, поедет ли в Украину

Варшава. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель еще не решила, приедет ли на матчи Евро-2012 в Украину, и планирует это сделать накануне мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом она заявила в опубликованном сегодня интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger, сообщают польские СМИ.

"Такие решения всегда принимаю незадолго до события", - отметила глава немецкого правительства.

А.Меркель выразила обеспокоенность ситуацией в Украине, призвав украинскую власть оказать заключенной экс-премьеру Юлии Тимошенко "необходимую медицинскую помощь".

Она отметила, что предложение Германии о лечении Ю.Тимошенко в немецкой клинике остается в силе.

По данным Der Spiegel, А.Меркель может отказаться от приезда на матчи национальной сборной Германии в случае, если ситуация с Ю.Тимошенко не улучшится. Такое решение, отмечают польские СМИ, обязывало бы всех членов правительства ФРГ поступить так же.

Как сообщал УНИАН, 2 мая министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле заявил, что бойкот Германией Евро-2012 будет зависеть от того, какие решения в ближайшее время примут в Киеве по делу Ю.Тимошенко.