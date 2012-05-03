Соглашение об ассоциации с ЕС не будет подписано при нынешней политситуации в Украине - МИД Германии

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не может быть ратифицировано при нынешней политической ситуации в Украине.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

Ситуация вокруг экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и членов ее правительства будет иметь прямые последствия для взаимоотношений между Киевом и странами Евросоюза. Г.Вестервелле сообщил, что у Германии и других стран ЕС существует единая позиция на этот счет. "С нашими партнерами в ЕС мы придерживаемся общего мнения, что Соглашение об ассоциации не может быть ратифицировано, пока правовой государственный строй в Украине не начнет развиваться в правильном направлении", - отметил он в интервью газете Rheinische Post.

В то же время немецкий министр выступил против дебатов относительно лишения Украины права на проведение европейского футбольного первенства.

Г.Вестервелле отметил важность сохранения контактов с Киевом. «Я не советую перерывать диалог», - цитирует Rheinische Post руководителя внешнеполитического ведомства Германии.

Г.Вестервелле повторил призыв к украинской власти разрешить Ю.Тимошенко пройти курс лечения в немецкой больнице.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации 19 декабря 2011 года во время саммита.

30 марта этого года стороны парафировали Соглашение, однако пока не подписали его. Согласно процедуре ЕС, соглашение должно быть подписанным, после чего начнется процедура ратификации документа. Ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной должны Европарламент, а также парламенты всех 27 стран - членов ЕС.