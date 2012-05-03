Медведев: Россия не собирается отказываться от ядерного оружия, которое может «пригодиться»

Москва. Россия не собирается отказываться от ядерного оружия, которое еще может «пригодиться», сказал Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе вручения государственных наград.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по его словам, «применять мы его не собираемся, но пусть оно будет. Потому что у нас большая страна, сложная страна, её нужно уметь ценить и охранять».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2011 года начальник Генштаба РФ Николай Макаров заявил, что возрос риск локальных конфликтов на российских границах, в которых может использоваться ядерное оружие.

«Попытки есть, серьезные, втянуть в Североатлантический альянс Украину и Грузию. Что происходит у нас на сопредельных границах с Российской Федерацией, вы прекрасно знаете. Если все это суммировать, можно сказать, что риск втягивания РФ в различные локальные вооруженные конфликты практически по всему периметру границы резко увеличился», - сказал начальник Генштаба РФ.

«При определенных условиях мы не исключаем, что локальные и региональные конфликты могут перейти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия», - добавил Н.Макаров.