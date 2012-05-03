РФ готова принять Тимошенко на лечение, если разрешат украинские власти - Путин

РФ готова принять экс-премьера Украины Юлию Тимошенко на лечение, если разрешат украинские власти.

Об этом сообщил премьер-министр, избранный Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».

"Если Юлия Владимировна посчитает возможным и если власти Украины, наши украинские партнеры согласятся с этим, мы с удовольствием приняли бы Юлию Владимировну Тимошенко в России для лечения в любое удобное для нее и для властей Украины время в любом лечебном заведении", - сказал В.Путин.

Ю.Тимошенко была осуждена в октябре 2011 года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в колонии в Харькове. На прошлой неделе Ю.Тимошенко через соратников заявила, что при перевозке из колонии в больницу её избили. Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения в тюрьме и подала жалобу на действия конвоиров.