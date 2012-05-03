Янукович: СБУ могла бы лучше сработать во время днепропетровских событий

Президент Украины Виктор Янукович считает, что СБУ могла бы лучше сработать во время серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в начале заседания координационного штаба, созданного для расследования взрывов в Днепропетровске.

"Действия милиции были профессиональными, действия СБУ - предыдущая практика показывает, что можно было желать лучшего", - сказал В.Янукович.

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