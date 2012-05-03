Анонс на 4 мая

04.05.12 * Пресс-конференция В.Литвицкого: "Предварительные макроэкономические итоги І квартала" * Торги по «Крыменерго» * Пресс-конференция: "Начало овощного сезона: что есть украинцам - витамины или яд?"

* Торги по «Крыменерго» * Пресс-конференция на тему: "Начало овощного сезона: что есть украинцам - витамины или яд?". Участники: Олег Швец, главный диетолог Минздрава Украины; Борис Шейман, главный токсиколог Минздрава Украины; Виктория Беляева, врач отделения гигиены питания Киевской городской СЭС. * Пресс-конференция руководителя группы советников главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Предварительные макроэкономические итоги первого квартала". *Пресс-конференция завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой на тему: "Погодные условия первых летних месяцев". *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter