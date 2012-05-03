ТОП-10 (3 мая)

Кабмин распорядился оснастить квартиры и частные дома счетчиками газа

Янукович подписал закон об особенностях приватизации угледобывающих предприятий

Рост ВВП в І квартале 2012 г. замедлился и составил 1,8% по сравнению с ростом в 5,4% годом ранее - Госстат

Реальный эффективный обменный курс гривни в 1-м квартале девальвировал на 4,5% и близок к равновесному уровню - НБУ

Беларусь снимает ограничения на импорт украинского пива – первый вице-премьер Беларуси

Украина сняла ограничения на поставки белорусской мясо-молочной продукции

ЛЭО и DTEK допустили к участию в конкурсе по продаже «Крымэнерго»

Кабмин планирует рост доходов госбюджета в 2013 и 2014 гг. на уровне 6% и 4%

Минфин продал ОВГЗ на 100,61 млн грн, что в 7 раз меньше, чем на предыдущем аукционе

Президент хочет на 70% сократить количество документов разрешительного характера

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Кабмин распорядился оснастить квартиры и частные дома счетчиками газа

Кабинет министров Украины распорядился оснастить квартиры и жилые частные дома счетчиками газа.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение "Некоторые вопросы обеспечения коммерческого (приборного) учета природного газа», разработанное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), принято 25 апреля.

Согласно распоряжению, графики оснащения квартир и частных домов, в которых проживает население, счетчиками газа будут разработаны и утверждены до 1 июля 2010 года.

Установка газовых счетчиков будет проводится в два этапа.

В частности, квартиры и частные дома, в которых природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи, должны быть оснащены газовыми счетчиками до 1 января 2016 года, квартиры и частные дома, где газ используется только для приготовления пищи, - до 1 января 2018 года.

Также в распоряжении говорится, что в общегосударственных и местных средствах массовой информации будет проведена разъяснительная работа по вопросам целесообразности и эффективности учета использованного населением природного газа с применением счетчиков газа.

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Янукович подписал закон об особенностях приватизации угледобывающих предприятий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №4650-VI «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий», который предусматривает, что особыми условиями приватизации угледобывающих предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, особенностью является установление сроков до трех лет со дня завершения приватизации моратория на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и моратория на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Мораторий не применяется к решениям о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, возмещению материального (имущественной) ущерба, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взысканию алиментов и решений о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования и задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, а также к решениям о взыскании задолженности за электрическую энергию и услуги по ее передаче и распределению; переоформлению на покупателя (инвестора) объекта приватизации действующих специальных разрешений на добычу полезных ископаемых без проведения аукциона.

К объектам приватизации относятся угледобывающие предприятия как единые имущественные комплексы; шахты (шахтоуправления) как единые имущественные комплексы; разрезы как единые имущественные комплексы; акции, принадлежащие государству в уставных капиталах акционерных обществ, образованные в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Закон определяет, что порядок проведения аукциона по продаже единых имущественных комплексов, пакетов акций акционерных обществ утверждается Кабинетом министров Украины.

Победителем аукциона признается участник, который в ходе проведения аукциона предложил самую высокую цену за объект приватизации, и подписал согласованный субъектами приватизации договор купли-продажи единого имущественного комплекса или пакета акций акционерного общества.

В случае, если аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей, государственный орган приватизации объявляет аукцион во второй раз с уменьшением начальной цены объекта приватизации на 30%.

В случае, если аукцион повторно не состоялся из-за отсутствия покупателей после уменьшения начальной цены объекта приватизации на 30%, государственный орган приватизации объявляет аукцион в третий раз с уменьшением начальной цены объекта приватизации на 50%.

В случае же, если аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей после уменьшения начальной цены объекта приватизации на 50%, объект приватизации передается для продажи на инвестиционном конкурсе.

Победителем инвестиционного конкурса по продаже единых имущественных комплексов, пакетов акций акционерных обществ признается участник, предложивший наибольшую величину приведенного стоимостного объема инвестиций в объект приватизации, выраженную в денежном эквиваленте, и подписал согласованный субъектами приватизации договор купли-продажи единого имущественного комплекса или пакета акций акционерного общества.

В случае невыполнения покупателем инвестиционного плана, а также условий договора купли-продажи, орган приватизации имеет право разорвать заключенный договор купли-продажи в порядке и на условиях, предусмотренных законом о приватизации государственного имущества.

Стоимость объектов приватизации определяется согласно методике, утвержденной Кабинетом министров, с учетом особенностей приватизации таких объектов, определенных данным законом.

При этом стоимость промышленных запасов полезных ископаемых не учитывается.

Стоимость объекта приватизации включает остаточную стоимость специальных разрешений на добычу полезных ископаемых при условии бесплатной передачи покупателю (инвестору) этих разрешений.

С целью недопущения банкротства угледобывающих предприятий и сохранения сырьевой базы металлургического и энергетического комплексов с момента принятия решения о приватизации предприятия до момента завершения приватизации устанавливаются мораторий на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и мораторий на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий.

Сроком до трех лет с момента завершения приватизации устанавливаются мораторий на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и мораторий на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются только на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Рост ВВП в І квартале 2012 г. замедлился и составил 1,8% по сравнению с ростом в 5,4% годом ранее - Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,8% (рост ВВП в I квартале 2011 года - 5,4%).

Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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Реальный эффективный обменный курс гривни в 1-м квартале девальвировал на 4,5% и близок к равновесному уровню - НБУ

Реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни в первом квартале девальвировал на 4,5% и близок к равновесному уровню.

Об этом говорится в заявлении заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины Александра Петрика, обнародованном на сайте ведомства.

«Сейчас этот показатель (РЭОК - УНИАН), по нашим расчетам, находится около равновесного уровня..., и это помогает экспортным отраслям», - сказал А.Петрик.

По его словам, девальвация РЭОК произошла как за счет курсовой составляющей, так и за счет того, что инфляция в Украине в указанный период была ниже, чем в странах — основных партнерах.

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Беларусь снимает ограничения на импорт украинского пива – первый вице-премьер Беларуси

Беларусь снимает ограничения, связанные с доступом на белорусский рынок украинских производителей пива.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам, подводя итоги встречи с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко, первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«По пиву мы сегодня эту тему закрываем. Там остались небольшие организационные вопросы», - подчеркнул В. Семашко.

Он отметил, что сегодняшнее обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества предваряет запланированное на 17 мая заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы позитивно оцениваем тенденции развития двусторонней торговки. Напомню, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 6,1 млрд долл. В первом квартале текущего года мы добавили еще 34% к аналогичному периоду прошлого года», - подчеркнул В. Семашко.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко отметил, что украинская сторона с удовлетворением приняла информацию о том, что правительство Беларуси приняло решение о снятии всех ограничений по доступу украинских производителей, прежде всего, безалкогольной продукции.

«И с точки зрения ценовых формальностей, и с точки зрения особенностей таможенного оформления. За что мы благодарны нашим белорусским партнерам и коллегам», - сказал П. Порошенко.

Справка УНИАН. Импорт пива из Украины в Беларусь был ограничен в конце 2010 года, когда белорусские антимонопольные органы констатировали факт демпинга со стороны украинских производителей. Постановлением Совета министров РБ № 1860 от 21 декабря 2010 года была установлена процедура лицензирования и согласования минимальной цены вхождения украинского пива на белорусский рынок. Таким образом, объем продаж украинского пива в Беларуси в 2011 году снизился до 6 млн долларов с 18 млн долларов в 2010 году.

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Украина сняла ограничения на поставки белорусской мясо-молочной продукции

Минск. Украина сняла временные ограничения на поставки белорусской мясо-молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом договорились сегодня на встрече в Минске первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко.

Подписан протокол переговоров по урегулированию вопросов поставок белорусской мясо-молочной продукции в Украину.

Также РБ сняла все ограничения по пиву. Более подробную информацию П.Порошенко озвучит сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней.

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.

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ЛЭО и DTEK допустили к участию в конкурсе по продаже «Крымэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил ООО «Луганское энергетическое объединение» и DTEK к участию в приватизационном конкурсе по продаже 45% госпакета акций «Крымэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, на участие в конкурсе по продаже 45% "Крымэнерго" поступили заявки всего от двух компаний.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 14 марта объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго". Согласно объявлению, стартовая цена 45% пакета акций "Крымэнерго" составляет 246 млн грн. Конкурс по продаже госпакета "Крымэнерго" должен состояться завтра, 4 мая.

В целом, требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Справка УНИАН. В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ООО «Луганское энергетическое объединение» (ранее "Луганскоблэнерго") является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.

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Кабмин планирует рост доходов госбюджета в 2013 и 2014 гг. на уровне 6% и 4%

Правительство Украины планирует рост доходов государственного бюджета в 2013 г. на уровне 6%, до 388,8 млрд грн, и в 2014 году - 4%, до 404,7 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом, соответственно.

Это предусмотрено в Прогнозе государственного бюджета Украины на 2013 и 2014 гг., утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №318 от 5 апреля 2012 года.

При этом прогнозируется, что расходы в указанные годы будут увеличиваться: в 2013 году - на 2%, до 399,7 млрд грн; в 2014 году — на 5%, до 420,6 млрд грн, соответственно.

Правительство планирует сокращение дефицита госбюджета с 25,230 млрд грн в 2012 году до 13,9 млрд грн — в 2013 году и до 20 млрд грн в 2014 году.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, из курса 8 грн за один доллар.

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Минфин продал ОВГЗ на 100,61 млн грн, что в 7 раз меньше, чем на предыдущем аукционе

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 100,61 млн грн, что в 7 раз меньше, чем по результатам предыдущего аукциона, который состоялся 26 апреля т.г. (699,7 млн грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 5 лет — 50,439 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; сроком обращения 7 лет — 50,168 млн грн под 14%.

Аналитик компании «Инвестиционный Капитал Украина» Тарас Котович считает, что конец месяца и осуществлённые на прошлой неделе налоговые платежи существенно снизили ликвидность в банковской системе, что могло послужить причиной отсутствия рыночного спроса даже на короткие бумаги.

«Низкий уровень процентных ставок по данным ОВГЗ, который несущественно отличается от ставок по 12-месячным облигациям, не может не наводить на мысль о том, что размещение этих облигаций содержит в себе определённые договорённости Минфина и НБУ с их покупателем или покупателями. А покупателем, скорее всего, выступает один из государственных либо рекапитализированных государством банков», - считает Т.Котович.

Он отмечает, что по итогам аукциона Минфин собрал всего 15,39% выплат по обслуживанию и погашению долга, запланированных на эту неделю в сумме 653,65 млн грн. На следующей неделе Минфин должен будет выплатить всего 121,72 млн грн обслуживания долга, а аукцион будет только один раз во вторник, на котором рынку будут предложены две облигации в национальной валюте и две в долларах США.

«Однако, несмотря на небольшую сумму выплат, активность должна возрасти, сконцентрировавшись на 12-месячной номинированной в гривне облигации и 1,7-летней облигации, номинированной в иностранной валюте», - резюмировал аналитик.

Справка УНИАН. За январь-март т.г. по результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило 10,6 млрд грн, 534,4 млн долл. и 205,2 млн евро.

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Президент хочет на 70% сократить количество документов разрешительного характера

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить сокращение количества документов разрешительного характера не менее чем на 70%.

Соответствующее поручение главы государства размещено на его официальном сайте.

С этой целью глава правительства до 21 мая должен доложить В.Януковичу о шагах по разработке и представлению для внесения Президентом на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в Закон «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» и другие законодательные акты.

Кроме того, Н.Азаров должен обеспечить завершение внедрения системы электронной государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

На главу правительства также возложена обязанность утверждения исчерпывающего перечня бланков документов строгого учета, которые реализуются потребителям при предоставлении административных услуг, и представления в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления требования по изготовлению бланков документов строгого учета, которые реализуются потребителям при предоставлении административных услуг, исключительно на государственных предприятиях, находящихся в управлении Министерства финансов, на Банкнотно-монетном дворе Нацбанка Украины.

Также премьер должен обеспечить рассмотрение Кабмином вопроса о состоянии выполнения мероприятий Национального плана действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного указом Президента Украины от 12 марта 2012 года, и по результатам рассмотрения внести предложения относительно усиления кадрового обеспечения деятельности центральных органов исполнительной власти и принять меры для повышения уровня исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти.

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