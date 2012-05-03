Газовые соглашения Тимошенко соответствуют законодательству двух стран - Путин

Премьер-министр, избранный Президент России Владимир Путин заявляет, что газовые соглашения с Украиной, заключенные по результатам его переговоров с экс-премьером Юлией Тимошенко, полностью соответствуют законодательству двух стран.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал журналистам.

"Я уже формулировал свое отношение к этому делу. Перед тем как подписать соглашение по поставкам газа в Украину, естественно, наши юристы самым тщательным образом все проверили. Подписанные соглашения полностью соответствуют законодательству РФ и Украины", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что когда Россия подписывает какие-либо соглашения с любой страной, юристы "досконально изучают законодательства страны - нашего партнера для того, чтобы гарантировать нас от любых рисков при исполнении этих контрактов".

"Повторяю еще раз, по мнению наших юристов, никакого нарушения закона - ни украинского, ни российского - не было допущено", - добавил В.Путин.