Курс НБУ на 04.05.12

Официальный курс НБУ на 04.05.12 100 USD США – 798.9900 (на 3 мая – 798.9900) 100 EUR – 1048.5146 (на 3 мая – 1056.9839) 10 RUR – 2.7118 (на 3 мая – 2.7211)

Официальный курс НБУ на 04.05.12 100 USD США – 798.9900 (на 3 мая – 798.9900) 100 EUR – 1048.5146 (на 3 мая – 1056.9839) 10 RUR – 2.7118 (на 3 мая – 2.7211) Учетные курсы банковских металлов на 04.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 131234.11 (на 3 мая – 132152.95) 961 XAG 10 Серебро – 2425.73 (на 3 мая – 2488.05) 962 XPT 10 Платина – 124402.74 (на 3 мая – 125201.73) 964 XPD 10 Палладий – 53292.63 (на 3 мая – 53452.43)

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