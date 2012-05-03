Курс НБУ на 04.05.12
19:16, 03 мая 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 04.05.12 100 USD США – 798.9900 (на 3 мая – 798.9900) 100 EUR – 1048.5146 (на 3 мая – 1056.9839) 10 RUR – 2.7118 (на 3 мая – 2.7211)
Официальный курс НБУ на 04.05.12
100 USD США – 798.9900 (на 3 мая – 798.9900)
100 EUR – 1048.5146 (на 3 мая – 1056.9839)
10 RUR – 2.7118 (на 3 мая – 2.7211)
Учетные курсы банковских металлов на 04.05.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 131234.11 (на 3 мая – 132152.95)
961 XAG 10 Серебро – 2425.73 (на 3 мая – 2488.05)
962 XPT 10 Платина – 124402.74 (на 3 мая – 125201.73)
964 XPD 10 Палладий – 53292.63 (на 3 мая – 53452.43)
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