Диалог Украины и ЕС не достаточно активен из-за плохой подготовки визитов - Порошенко

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко уверен, что Украина и ЕС продолжат конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в различных сферах, не зависимо от ситуации вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос УНИАН о возможном бойкоте со стороны ЕС украинским чиновникам в связи с ситуацией с Ю.Тимошенко.

«Я уверен в том, что диалог с руководством (Украины – УНИАН) обязательно будет продолжен», - сказал П.Порошенко.

Он также сообщил, что 15 мая планируется визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Брюссель.

«Украина должна использовать этот визит, этот диалог для того, чтобы приезжали в Брюссель не с пустыми руками. Этот визит должен быть хорошо подготовлен», - сказал П.Порошенко.

Министр отметил, что он до визита премьера планирует посетит Брюссель и провести переговоры с еврокомиссаром Карлом де Гухтом, в ходе которого будет обсужден вопрос подготовки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

«Мы договорились с комиссаром о том, что у нас состоится до 15 числа, до визита премьера, встреча моя с ним. И я вижу абсолютно четкую заинтересованность брюссельской стороны к конструктивному диалогу», - сказал П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, диалог между Украиной и ЕС проходит недостаточно активно не из-за нежелания общаться одной из сторон, а из-за недостаточного уровня подготовки этих визитов.

«Речь идет не о том, что если Украина хочет, у нее нет возможности общаться. Речь идет о том, что иногда, к сожалению, украинским чиновникам нечего сказать там. И эту практику необходимо прекратить. Визиты должны быть хорошо подготовлены и наши европейские партнеры должны получать абсолютно четкую информацию по тем вопросам, которые они зачастую обоснованно ставят», - сказал П.Порошенко.