Евро-2012 будет проходить в Украине согласно графику - Порошенко

Министр экономики и торговли Петр Порошенко уверен, что все матчи Евро-2012, проведение которых запланировано, пройдут в Украине по установленному графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге 3 мая.

«Сегодня звучит очень много призывов о перенесении, отмене или бойкоте Евро. Я бы хотел четко успокоить всех – никакого переноса не будет. Евро пройдет в определенные законом сроки. И никаких опасений я не вижу», - сказал П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что невозможно допустить бойкота проведения чемпионата в Украине.

«Это не дело власти. Евро – это дело страны, это имидж страны, имидж народа. И я уверен, что невозможно допустить, чтобы были какие-то реальные последствия бойкота Евро», - сказал П.Порошенко.

При этом он не исключил, что некоторые европейские политики могут отказаться от визитов в Украину по время проведения Евро-2012.

«Я допускаю, что будут отмены визитов в Украину ряда европейских политиков. Я считаю, что Украина должна для себя сделать соответствующие выводы из этого. Это абсолютно очевидно, что эти позиции, которые сейчас происходят, вредят Украине», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней ряд европейских политиков призвали к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине после того, как экс-премьер Юлия Тимошенко на прошлой неделе заявила о ее избиении работниками колонии и объявила голодовку.