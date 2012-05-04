ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Янукович хочет выдавать компенсацию вкладчикам Сбербанка СССР до президентских выборов», в котором пишет: Президент поручил премьер-министру Николаю Азарову продолжить выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР до 2016 года…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-hochet-vydavat-kompensaciju-vkladchikam-sberbanka-sssr-do-177263/

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Также «Дело» публикует материал «Области «меряются» потерями озимых в борьбе за дотации», в котором пишет: регионы декларируют потери озимых культур в борьбе за распределение 300 млн грн, выделенных правительством на их компенсацию. Сумма господдержки в лучшем случае составит 150 грн/га…

http://delo.ua/business/oblasti-merjajutsja-poterjami-ozimyh-v-borbe-za-dotacii-177221/

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«Дело» в материале «Ювелиры собираются судиться с государством за единый налог» пишет: ювелиры потеряли надежду до лета восстановить свое право на единый налог. Верховная Рада не успеет рассмотреть уточняющий права ювелирного бизнеса законопроект до 1 июня, когда закончится срок действия выданных в 2011 году лицензий…

http://delo.ua/ukraine/juveliry-sobirajutsja-suditsja-s-gosudarstvom-za-edinyj-nalog-177240/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Европа вступилась за Юлию Тимошенко» пишет: Президент Чехии Вацлав Клаус отменил поездку на саммит в Ялте в связи с плохими условиями заключения Юлии Тимошенко. Появились сообщения о том, что во встрече не примут участие и другие лидеры европейских стран, а канцлер Германии Ангела Меркель не исключает "политического бойкота" Евро-2012…

http://kommersant.ua/doc/1927090

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Автобусная перестановка» пишет: Мининфраструктуры инициирует ужесточение требований к автобусным перевозчикам. Ведомство собирается запретить использование на междугородных рейсах пассажирских автобусов, переделанных из грузовых микроавтобусов. Участники рынка уверены, что это повысит безопасность перевозок. Однако часть игроков должна будет уйти, а стоимость услуг для пассажиров возрастет…

http://kommersant.ua/doc/1924951

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Издание «Сегодня» в публикации «Мавроди обещает в Киеве квартиры за 7 000 долларов взамен тысячи гривен: люди активно платят» пишет: возле станций столичного метро предлагают стать клиентом Мавроди - горожане охотно соглашаются…

http://www.segodnya.ua/news/14371857.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине вводят новый график движения поездов: прибытие будет ночью, а билеты - дороже (расписание, цены)» пишет: с 27 мая до Львова, Харькова и Донецка поедем днем на быстрых экспрессах Hyundai, средняя цена - 250 гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14371824.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Каким будет новое правительство» пишет: до утверждения Дмитрия Медведева премьером РФ остается четыре дня, а персональный состав правительства еще обсуждается. «Ведомости» выяснили текущую ситуацию с распределением постов…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1709945/vybor_tandema

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Также «Ведомости» в публикации «Gunvor могла манипулировать ценами на нефть» пишут: один из крупнейших международных нефтетрейдеров, основанный путинским знакомым Геннадием Тимченко, возможно, периодически занижал цену нефти на внешнем рынке, чтобы подешевле купить ее на внутреннем и получить дополнительную прибыль, считает The Economist…

http://www.vedomosti.ru/library/library-investigation/news/1708387/kompaniya_gennadiya_timchenko_mogla_manipulirovat_cenami_na

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Издание «Известия» в публикации «Государство распродалось на 121 млрд рублей» пишет: в 2011 году доходы в РФ от приватизации выросли в 5,3 раза…

http://izvestia.ru/news/523656

(УНИАН)