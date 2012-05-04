Захарченко: в Украине не существует необходимости вводить чрезвычайное положение

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что в Украине нет смысла вводить чрезвычайное положение в связи со взрывами в Днепропетровске 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я считаю, что на сегодняшний день такой вероятности или необходимости не существует», - сказал В.Захарченко.

Он убежден, что 27 апреля в Днепропетровске был совершен именно террористический акт.

«По моему мнению - человека, который правоохранительной деятельностью занимается не один десяток лет, все признаки квалификации (преступления) сделаны правильно. Оснований или возможности переквалификации или передачи дела на расследование в Главное следственное управление МВД на сегодняшний день нет», - сказал В.Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в частности 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.