Комитет сопротивления диктатуре просит Тимошенко прекратить голодовку

Комитет сопротивления диктатуре просит лидера партии «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлию Тимошенко прекратить голодание.

Как сообщает пресс-служба партии «Батьківщина», об этом говорится в обращении КСД к Ю.Тимошенко.

«Мы, лидеры партий-участниц Комитета сопротивления диктатуре, как и миллионы Ваших соратников в борьбе за лучшую судьбу нашей страны, понимаем, что месяцы преследований режимом Януковича, скитаний в так называемых «судах», систематического издевательства и звериного избиения подонками в погонах заставили Вас прибегнуть к крайней форме протеста», - говорится в обращении.

Лидеры партий, входящих в состав КСД, отмечают, что две недели голодовки представляют прямую угрозу здоровью Ю.Тимошенко.

«Мы просим Вас не рисковать собственной жизнью. Не делайте режиму такого подарка, поскольку они именно об этом и мечтают. Сегодня, когда влияние Януковича кажется наибольшим, – Вы, как никогда нужны стране! Нужны людям!», - говорится в обращении к Ю.Тимошенко.

«Вы как никто понимаете, что этот режим готов физически истребить всех, кто видит нашу страну независимой и демократичной, а людей – сильными и богатыми. Они давно бы замордовали всех, если бы им не были нужны рабы на их предприятиях и обслуга для их «межигорий».

За сотни лет борьбы за свободу и собственное достоинство наш народ видел разных негодяев. Действующий режим Януковича - лишь один из таких, но уверены, что и он так же будет выброшен в небытие. Власть бандитов и садистов в погонах, которая только и умеет, что отдавать преступные приказы, грабить страну и бить женщин по тюрьмам – обречена», убеждены в КСД.

«Уважаемая Юлия Владимировна! Мы настойчиво просим Вас прекратить голодовку, ведь Ваша жизнь принадлежит Богу и Украине! Мы используем все доступные средства для свержения обнаглевшего режима», - отмечают лидеры партий-участниц Комитета сопротивления диктатуре.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого поведения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.