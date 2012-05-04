Сикорский считает бойкот Еврокомиссией матчей Евро-2012 в Украине преувеличением

Варшава. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает преувеличенной реакцию Европейской комиссии, которая заявила о бойкоте матчей Евро-2012 в Украине из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал вчера вечером в программе Fakty ро Faktach.

Польский министр выразил мнение, что такого типа бойкот должны применять только в крайних случаях, например, как это было во время Олимпийских игр в Москве в 1980 году, когда СССР начал войну в Афганистане.

"Ничего крайнего такого типа нет в Украине", - сказал он.

В то же время Р.Сикорский признал, что питает "двусмысленные чувства", когда получает приглашение на такие события, как Евро-2012, заметив, что планирует поехать в Украину лишь в случае прохождения польской сборной в финал.

"Такие себе поездки за средства налогоплательщиков...", - объяснил он свою позицию.

Глава польского МИД также выразил убеждение, что болельщики смогут красиво провести время на Евро-2012 без присутствия политиков, заметив, что нередко их такое присутствие особенно не радует.

Как сообщал УНИАН, вчера Представительство Европейского Союза в Украине заявило, что ни один из еврокомиссаров не приедет на матчи Евро-2012 в украинские города. Ранее о возможном бойкоте матчей европейского чемпионата, который украинская власть хотела использовать для популяризации страны и сближения с ЕС, заявили представители Германии, Нидерландов, Австрии, Италии, Бельгии.

Среди 27 государств Евросоюза против бойкота Евро-2012 в Украине выступила лишь соорганизатор мероприятия - Польша.