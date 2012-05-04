Сикорский: призыв Качинского к бойкоту Евро-2012 - борьба за власть в Польше

Варшава. Призыв лидера самой большой польской оппозиционной партии "Право и справедливость (PiS) Ярослава Качинского бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине свидетельствует о его желании получить в первую очередь власть в стране, а не отстаивать интересы Польского государства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг вечером в программе Fakty ро Faktach, комментируя вчерашнее заявление Я.Качинского.

«Считаю, что он показал всем, что его больше интересует борьба за власть в Польше, чем геополитические интересы нашего государства", - сказал министр.

Р.Сикорский также заявил, что Я.Качинский де-факто призвал отменить запланированный на начало лета финал Евро-2012, поскольку невозможно так быстро перенести матчи в другую страну.

"Это уничтожение мероприятия в той форме, в которой оно планировалось в Украине", - сказал министр.

Р.Сикорский также напомнил, что заключенная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывала политиков не предпринимать меры, которые могут навредить интеграции Украины в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Я.Качинский обнародовал заявление, в котором призвал бойкотировать Евро-2012 в Украине и рассмотреть возможность перенесения матчей из украинских городов в другое государство из-за дела Ю.Тимошенко, которая в конце апреля заявила о ее избиении в колонии и объявила голодовку.

Заявление Я.Качинского раскритиковали представители всех политических сил Польши, в том числе другие оппозиционные партии и глава правительства Дональд Туск.

Призывы к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине также раздаются, в первую очередь, от представителей Германии, хотя их также уже публично поддержали политики из Италии, Нидерландов, Австрии и Бельгии, а также Еврокомиссия.