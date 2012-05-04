Украине не избежать бойкота Евро-2012 политиками из ЕС – польский эксперт

Варшава. Украинская власть не имеет шансов избежать бойкота матчей финала чемпионата Европы по футболу в Украине политиками государств Европейского Союза из-за дела заключенной в тюрьму экс-главы правительства Юлии Тимошенко.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло, заметив, что соорганизатор чемпионата и член ЕС Польша не сможет Украине помочь в этом деле.

«Запад не может себе позволить другое отношение к Лукашенко (Президенту Беларуси Александру Лукашенко), который нарушает права человека, а к Януковича относиться как к союзнику, который хочет европейской интеграции, а фактически это не так», - сказал эксперт.

Собеседник агентства назвал попытку противостоять бойкоту матчей Евро-2012 в украинских городах «борьбой с мельницами».

Я.Пекло сказал, что Польша не сможет убедить европейских политиков отказаться от бойкота, напомнив, что одним из активнейших сторонников этого метода влияния на Украину является Германия.

«Это исключительно бойкот политиков, которые не хотят сидеть на одной трибуне вместе с Януковичем», - сказал он, заметив, что Евросоюз уже исчерпал все другие возможности влияния на украинскую власть.

По словам эксперта, даже наивысшие польские должностные лица, которые могут приехать в Украину на матчи Евро-2012, должны использовать эту возможность для того, чтобы заявить о своем несогласии с тем, что делается с Ю.Тимошенко и другими членами ее Кабинета министров.

Я.Пекло сказал, что время покажет, окажется ли бойкот эффективным методом и приведет ли к изменению позиции украинской власти по делу Ю.Тимошенко, напомнив, что раньше «украинская элита» отвечала на натиски ЕС «еще большим обострением».

Директор PAUCI не исключил, что Украина из-за бойкота Евро-2012 получит значительно меньше доходов, чем рассчитывала раньше, заметив также, что часть болельщиков сможет отказаться от приезда на матчи в украинские города из-за взрывов в Днепропетровске.

«Будут бояться, что такая взрывчатка может сработать возле них, в гостинице, и они могут погибнуть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, о намерении бойкотировать Евро-2012 уже заявила Еврокомиссия, а также представители правительств ряда стран во главе с Германией, которая сообщила, что окончательное решение будет принято в зависимости от решений в Киеве по делу Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. ЕС, который считает «политически мотивированным» дело экс-премьера Ю.Тимошенко, призывает освободить ее с момента ареста в августе прошлого года, а в последнее время убеждает в необходимости предоставить разрешение на ее лечение за границей, в частности в Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сикорский считает бойкот Еврокомиссией матчей Евро-2012 в Украине преувеличением

Еврокомиссары не будут участвовать в мероприятиях, посвященных Евро-2012 в Украине

Меркель накануне Евро-2012 решит, поедет ли в Украину