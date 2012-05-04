В Украине должна быть создана система поддержки моногородов

Государство должно создать дополнительные возможности, позволяющие градообразующим предприятиям помогать своим моногородам.

Об этом заявил Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ во время встречи с мэрами двух крымских монофункциональных городов Армянск и Красноперекопск и руководителями расположенных в них градообразующих предприятий «Крымский ТИТАН» и «Крымский содовый завод».

В частности, речь идет об изменении законодательства. Д.Фирташ отметил, что Федерация работодателей Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение правительства предложение предоставить градообразующим предприятиям право уменьшать базу налогообложения на сумму затрат, направленных на развитие своих монофункциональных городов.

По его словам, сегодня градообразующие предприятия могут предоставить финансовую помощь своим городам только из прибыли, поэтому возможности по финансовой поддержке городов ограничены. По сути, финансовая помощь предприятий облагается налогом на прибыль. «Зачем облагать налогом на прибыль деньги, которые предприятия тратят на развитие моногородов?», – подчеркнул Д.Фирташ. Глава Федерации работодателей отметил, что механизмы реализации такой инициативы будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета Федерации работодателей, которое пройдет в мае.

«Государство должно выстроить новую систему взаимодействия с градообразующими предприятиями и общинами монофункциональных городов. Финансирования из государственного и местного бюджетов на развитие инфраструктуры моногородов недостаточно, потому необходимо создавать условия, которые будут стимулировать собственников градообразующих предприятий помогать городам» - заявил Глава ФРУ Д.Фирташ. Но при этом важно, чтобы правительство и местные власти оказывали максимальное содействие в развитии градообразующих предприятий, от деятельности которых зависит жизнь моногородов, добавил Глава ФРУ.

По итогам встречи с мерами городов Армянска и Красноперекопска, в которых находятся градообразующие заводы, акционером которых является Д.Фирташ, были подписаны меморандумы о социальном партнерстве между мэриями моногородов и руководителями градообразующих предприятий. Д.Фирташ, как собственник «Крымского содового завода» и акционер «Крымского ТИТАНА», принял решение о финансировании реконструкции двух школ и Центра детского и юношеского творчества в Армянске и Дворца культуры в Красноперекопске.

Справка. Сегодня условия жизни более 2,5 миллионов человек в 120 моногородах зависят от деятельности одного или двух крупных заводов, которые расположены в городе или поблизости. То есть из всех 459 украинских городов почти треть являются монофункциональными. Развитие таких городов зависит от одного-трех крупных предприятий. Для комплексного изучения ситуации Д.Фирташ в марте инициировал создание Реестра моногородов и градообразующих предприятий Украины.