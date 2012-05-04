Анонс на 7 мая

* Председатель КГГА Александр Попов ознакомится с ходом строительства Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в направлении жилого массива Теремки (Станция «Ипподром», стройплощадка рядом с Национальным Экспоцентром (ВДНХ).

* Состоится встреча председателя КГГА Александра Попова с участниками Международного форума руководителей торгово-промышленных палат "Международные аспекты Стратегии развития Киева: роль торгово-промышленных палат в межрегиональном сотрудничестве".

* В Российском центре науки и культуры в Киеве состоится прямая трансляция церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации, а также круглый стол Общества Украина-Россия, посвященный перспективам развития российско-украинских отношений. Участники: посол России в Украине Михаил Зурабов, президент Общества Украина-Россия Анатолий Толстоухов, глава УСПП Анатолий Кинах, вице-президент УСПП Василий Крутов, директор Украинского института национальной памяти Валерий Солдатенко, директор Института археологии НАНУ Петр Толочко, президент УНК МТП Владимир Щелкунов, руководитель Представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев и др.

* Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63