ТОП-10 (4 мая)

ТОР-10 за 4 мая

Суд вернул государству одесский гостиничный комплекс "Аркадия Плаза" и «Первый ликероводочный завод»

DTEK Holdings Ltd приобрел 45% акций «Крымэнерго» за 256 млн 100 тыс. грн

Кабмин предусмотрел компенсационную выплату наследникам вкладчиков Сбербанка СССР до 500 грн

НБУ в I квартале сократил активы на 4% – до 416,54 млрд грн

Представитель Кременчугского сталелитейного завода вылетел в Россию для установления причины аварии на Восточно-Сибирской железной дороге

Азаров хочет совместно с Турцией строить Трансанатолийский газопровод

НБУ отмечает рост золотовалютных резервов в апреле на 0,5 млрд долл.

«ПриватБанк» в I квартале сократил чистую прибыль на 39% – до 267 млн грн

ДТЭК в 2011 году увеличил чистую прибыль на 23% - до 3,522 млрд грн

ФГИУ в 2012-2013 гг. выставит на продажу 22,4% "АэроСвита"

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Суд вернул государству одесский гостиничный комплекс "Аркадия Плаза" и «Первый ликероводочный завод»

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил жалобу прокуратуры Одесской области и отменил постановление Апелляционного хозяйственного суда Одесской области, который ранее признал за частной фирмой "Аркадия" право собственности на здания и сооружения рекреационно-делового комплекса "Аркадия Плаза".

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что этим судебным решением «приватизация имущественного комплекса бывшего одесского санатория "Приморье" на ул. Посмитного площадью почти 3,3 тыс кв. метра теперь признана незаконной».

Также судом удовлетворен иск облпрокуратуры о расторжении договора с частным предприятием об аренде целостного имущественного комплекса предприятия «Первый ликероводочный завод».

Кроме того, суд признал нарушение арендатором – частным акционерным обществом «Оверлайн» – требований закона и условий договора о своевременности и полноте платы за аренду. И обязал арендатора уплатить почти 200 тыс грн в виде задолженности за пользование государственным имущественным комплексом.

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DTEK Holdings Ltd приобрел 45% акций «Крымэнерго» за 256 млн 100 тыс. грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО «Крымэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 4 мая, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Крымэнерго» - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-шаговое повышение цены с размером одного шага в 2 млн 500 тыс. грн, в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 45% «Крымэнерго» наивысшую цену в 256 млн 100 тыс. грн., что на 10 млн 100 тыс. больше его начальной цены (246 млн грн - УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 45% «Крымэнерго» 246 млн 100 тыс. грн, второй участник конкурса ООО "Луганское энергетическое объединение" предложило за приватизируемый пакет 246 млн 50 тыс. грн.

Напомним, к участию в конкурсе по продаже 45% госпакета акций ПАО «Крымэнерго» были допущены DTEK Holdings Ltd и ООО «Луганское энергетическое объединение».

Всего на участие в конкурсе по продаже 45% «Крымэнерго» было подано две заявки.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета 45% «Крымэнерго» составила 246 млн грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия были идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний. Покупатель среди прочего должен погасить задолженности за закупленную электроэнергию согласно договорам с ГП «Энергорынок», обеспечить направление средств на выполнение инвестиционных программ, не создавать задолженности перед работниками предприятия и пр.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн 241,88 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.

12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (г. Донецк).

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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Кабмин предусмотрел компенсационную выплату наследникам вкладчиков Сбербанка СССР до 500 грн

Кабинет министров Украины предусмотрел компенсационные выплаты наследникам вкладчиков Сбербанка СССР до 500 грн.

Это предусмотрено в Постановлении правительства от 23 апреля 2012 года №346, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 4 мая т.г.

В документе предусмотрено 552 млн грн для выплаты компенсации «наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005-2011 годах и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных вкладов на протяжении 2005-2009 гг., а также умерших в 2012 году, или другим лицам, определенным статьей 8 Закона Украины «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины», в рамках остатка проиндексированного вклада, но не более чем 500 гривен».

Вкладчикам, информация о которых была внесена в Реестр по состоянию на 1 января 2012 года, предусмотрены выплаты до 1000 грн на одного вкладчика, а общая сумма выделяемых из бюджета на эти цели средств составляет 5,6 млрд грн.

Выплаты будут проводиться с 1 июня 2012 года тем вкладчикам, которые вложили свои деньги в Сбербанк СССР до 2 января 1992 года. Общая сумма выделяемых на указанные цели бюджетных средств составляет 6,152 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн.

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НБУ в I квартале сократил активы на 4% – до 416,54 млрд грн

Национальный банк Украины в I квартале 2012 года сократил активы на 4% – до 416,54 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 5% – до 106,923 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 9%, до 136,565 млрд грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос на 6% – до 151 млн грн. Монетарное золото выросло на 8% – до 8,731 млрд грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 4% – до 79,153 млрд грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 11% – до 53,621 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 0,856%, до 16,974 млрд грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период сократились на 4% – до 322,501 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте на 2% – до 204,918 млрд грн, обязательства перед МВФ - на 5%, до 72,814 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в отчетном периоде оставался на уровне 100 млн грн, а собственный капитал сократился на 5% – до 94,039 млрд грн.

Фонды и другие резервы сократились на 34% – до 13,702 млрд грн, резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 0,4% – до 90,691 млрд грн. Также Нацбанк снизил на 14,538 млрд грн стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.

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Представитель Кременчугского сталелитейного завода вылетел в Россию для установления причины аварии на Восточно-Сибирской железной дороге

Представитель Кременчугского сталелитейного завода вылетел в Россию для установления причины аварии на Восточно-Сибирской железной дороге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, РЖД сообщила Кременчугскому сталелитейному заводу о том, что на участке Транссибирской магистрали в Иркутской области, на перегоне Ук – Курят, 3 мая сошел с рельс вагон с лесом.

Из-за этого движение по магистрали было ограничено в течение почти четырех часов – поезда в оба направления пускали по одному пути. В результате аварии повреждено 600 метров пути.

Комиссия РЖД предварительно называет причиной схода вагона излом боковой рамы, произведенной в 2007 году Кременчугским сталелитейным заводом.

«Начальник отдела технического контроля вылетел в Россию. Будет там, на месте разбираться», - сказали в пресс-службе.

Напомним, с начала года в России это уже 16-й случай излома боковой рамы, из них пятый случай – рамы производства Кременчугского сталелитейного завода.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.

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Азаров хочет совместно с Турцией строить Трансанатолийский газопровод

Украина в ближайшее время готова начать переговоры с Турцией о своем участии в строительстве Трансанатолийского газопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции Али Бабаджаном.

Он сообщил, что переговоры могут быть начаты в ходе заседания двусторонней рабочей группы по вопросам энергетики межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которая пройдет в Киеве в мае-июне.

«Мы могли бы в ходе заседания этой рабочей группы уже конкретно обсудить вопросы нашего сотрудничества», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина готова участвовать в строительстве газопровода, в том числе и финансово.

«Мы готовы участвовать в строительстве этого газопровода. Я имею в виду и финансовую часть. И мы готовы поставлять и трубы, и компрессоры – все необходимое оборудование. Мы у себя тысячи километров газопроводов строим», - сказал премьер.

Кроме того, Н.Азаров подчеркнул, что Украина и Турция могли бы достаточно серьезно координировать свои позиции в области энергетики.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы участвовать в реализации проекта по строительству Трансанатолийского газопровода.

Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который протянется с востока на запад Турции до границы с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". По нему предполагается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 млрд куб. м в год. Начало работы газопровода запланировано на 2017 год.

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НБУ отмечает рост золотовалютных резервов в апреле на 0,5 млрд долл.

Руководитель группы советников главы Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий отмечает рост золотовалютных резервов Нацбанка в апреле на 0,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам В.Литвицкого, по сравнению с началом 2012 года, когда резервы составляли 31,794 млрд долл, на 4 мая они уменьшились на 130 млн долл. То есть на указанную дату они составили 31,66 млрд долл. (на конец марта т.г. золотовалютные резервы составляли 31,128 млрд долл. - УНИАН).

В.Литвицкий отметил, что такой уровень снижения объема резервов с начала этого года является более оптимистичным, чем это прогнозировали ранее.

Среди факторов, которые позитивно повлияли на уровень резервов, руководитель группы советников председателя НБУ указал, среди прочего, стабилизацию и сокращение спроса населения на валюту на наличном рынке, пополнение резервов Министерством финансов за счет размещения валютных ОВГЗ, а также то, что «Нафтогаз Украины» в течение нескольких месяцев обходится без валютной поддержки НБУ для расчетов за импортированный газ.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. международные резервы Нацбанка увеличились на 0,3% - до 31,128 млрд долл.

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«ПриватБанк» в I квартале сократил чистую прибыль на 39% – до 267 млн грн

«ПриватБанк» (Днепропетровск) в I квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил чистую прибыль на 39% – до 267,011 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

Активы банка за указанный период увеличились на 6% и на 1 апреля 2012 года составили 153,655 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5%, до 105,936 млрд грн, обязательства - на 7%, до 136,649 млрд грн. Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 13,545 млрд грн, собственный капитал увеличился на 2% - до 17,006 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 1 января 2012 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

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ДТЭК в 2011 году увеличил чистую прибыль на 23% - до 3,522 млрд грн

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2011 году увеличил чистую прибыль до 3,522 миллиарда гривень с 2,857 миллиарда гривень в 2010 году на фоне роста выручки, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании.

Консолидированная выручка холдинга, согласно Международным стандартам финансовой отчетности, в прошлом году выросла до 39,594 миллиарда гривень с 24,294 миллиарда гривень годом ранее. Валовая прибыль выросла в 2011 году до 9,618 миллиарда гривень с 5,358 миллиарда гривень. Показатель EBITDA в 2011 году вырос на 67,4% - до 10,281 млрд грн.

Активы компании за 2011 год выросли до 56,3 миллиарда с 25,6 миллиарда гривень на конец 2010 года.

Финансовая отчетность ДТЭК прошла аудит компании PriceWaterhouse Coopers.

ДТЭК сообщает, что доля добычи угля в общем объеме выручки прошлого года составила 22,220 миллиарда гривень, доля производства электроэнергии – 10,356 миллиарда гривень и доля распределения электроэнергии – 10,090 миллиарда гривень.

С начала текущего года ДТЭК получил контроль над рядом крупных украинских энергетических активов: в апреле холдинг купил 50% акций энергопоставляющей «Днепрооблэнерго», а ранее покупкой 25% увеличил до 72,6% долю в энергогенерирующей компании «Днепроэнерго».

После покупки 40,1% акций «Донецкоблэнерго» пакет ДТЭК в этой электросетевой компании вырос до 70,65%. ДТЭК также увеличил до 70,2% долю в энергогенерирующей «Западэнерго» и до 72,8% в «Киевэнерго».

Ранее, в пятницу, холдинг купил за 256 миллионов гривень на приватизационном тендере 45% госпакета акций «Крымэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

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ФГИУ в 2012-2013 гг. выставит на продажу 22,4% "АэроСвита"

Фонд государственного имущества Украины намерен в 2012-2013 гг. выставить на продажу 22,394% госпакет акций авиакомпании "АэроСвит".

Об этом говорится в приказе Фонда № 528, обнародованном в "Ведомостях приватизации" от 2 мая т.г.

ФГИУ также планирует выставить на продажу 41,73% "Укртранслизинга" номинальной стоимостью 551,5 млн грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны. Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» — крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники.

Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» — 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины - 44,36% акций, Корпорация «Межрегиональный Промышленный Союз» — 2,3267% акций, а также прочие физические лица.

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