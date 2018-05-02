Взрывы в Днепропетровске «зачистили» Украину от урн

Пока идет поиск днепропетровских подрывников, страну «зачищают» от урн. Сначала потенциально опасные урны убрали собственно с улиц Днепропетровска, где 27 апреля прогремели четыре взрыва. Во всех случаях взрывные устройства были "выброшены" именно в урны.

На первой майской неделе урны потихоньку исчезли и из центра Киева. Городские власти официально подтвердили, что с главных улиц столицы, а также из парков и скверов, расположенных вблизи центра города, демонтировано около 400 урн. В спальных районах они пока встречаются, хотя их уже убирают из-под супермаркетов, входов в метро и с автобусных остановок. Впрочем, спальные и отдаленные районы - разговор особый. Там мусорных урн и баков и так катастрофически не хватает и к концю дня и вокруг них и просто в укромных уголках громоздятся горы мусора. Которые, кстати, тоже вполне могут сыграть роль укрытия для взрывного устройства.

На этой же неделе начали исчезать урны и в других крупных городах Украины, правда, пока только с железнодорожных вокзалов. Действительно, корпус бетонных урн был использован организаторами (или организатором) взрывов в качестве поражающего элемента, ведь сами взрывные устройства были, по данным правоохранителей, безоболочечными. Значительную часть ранений пострадавшим нанесли именно куски бетона, отколовшиеся от урн.

Все так, и можно было бы потерпеть, пока в КГГА не придумают, чем заменить бетонные урны, снизив их потенциальную поражающую способность. Но есть одно существенное «но» - полностью очистить Киев от них вряд ли удастся, а уж тем более всю Украину. А в таком случае эффект от борьбы с урнами выглядит весьма сомнительно. Хотя бы потому, что в окружающем пространстве вполне достаточно и других больших и маленьких емкостей, пригодных для недобрых замыслов. Единственным результатом может оказаться распространение среди украинцев «урнофобии»...

Если послушать начальника Главного управления контроля за благоустройством Киевской горгосадминистрации Сергея Садового, то получается, что власти столицы давно готовились заменить старые урны на более привлекательные новые. “В рамках большого проекта по комплексному благоустройству 1,5-километровой зоны вокруг НСК “Олимпийский” к Евро-2012 осуществляется замена мусорных урн на улицах, которые подпадают под эту зону. В дальнейшем предусмотрено заменить урны и на остальных улицах столицы”, - сказал Садовой.

По его словам, КГГА планирует в кратчайшие сроки провести конкурс по выбору нового типа урн для города. «Есть поручение провести анализ и подобрать такие, которые будут дизайнопривлекательны, чтобы подходили под архитектуру. Урны, которые были, уже устаревшие, несовременные”, - отметил чиновник.

На вопрос, не связан ли демонтаж урн со взрывами в Днепропетровске, Садовой ответил: “У меня такой информации нет. Я занимаюсь благоустройством. И мы давно уже планировали заменить устаревшие урны на Крещатике и других центральных улицах”.

Правда, чуть позже появилось официальное сообщение КГГА, что исчезновение урн все же связано с террактами в Днепропетровске. Ну да ладно, это детали. Проблема в другом: если центр Киева без урн не рискует покрыться слоем мусора (все же администрация этого не допустит, бросив все силы на уборку), то про отдаленные районы столицы этого не скажешь. У нас и с урнами было не очень чисто, а без них так и подавно. В общем, киевским властям следует поторопиться с принятием «на вооружение» новых урн. И как теперь можно предположить - заменять будут не только на красивые-современные, но и на более безопасные для окружающих в случае непредвиденных обстоятельств.

Если обратиться к зарубежному опыту, то оказывается, что проблему мусорных контейнеров, как мест возможной закладки взрывного устройства, можно решить двумя прямо противоположными способами. С одной стороны, проектируются взрывоустойчивые урны, в которые при необходимости можно даже временно (до приезда взрывотехников) поместить выявленное взрывное устройство. Такие суперурны устанавливаются в аэропортах и на вокзалах, выглядят они, правда, устрашающе, но зато легко выдерживают взрыв боевой гранаты, при этом осколки, если и вылетают наружу, то только вверх, что снижает шансы поражения окружающих. Встречается и облегченный вариант взрывоустойчивых урн, их можно увидеть на улицах Нью-Йорка, Иерусалима или Лондона.

Есть и другой вариант - сделать урну максимально легкой. К примеру, в Париже практически все урны представляют собой легкую металлическую конструкцию, к которой крепятся прозрачные полиэтиленовые пакеты, выполняющие роль мусороприемника. Такая урна точно не станет причиной тяжелых ранений при взрыве, хотя и не защитит от него. Эти урны не очень эстетичны, сквозь прозрачный пакет проглядывает их внутренняя «жизнь», но зато с экономической точки зрения весьма подходящие для наших реалий. Кстати, в Харькове урны, аналогичные парижским, уже начали устанавливать около года назад, обходятся они городу в 300 грн за штуку.

Проблему урн в контексте террористической угрозы до Киева уже приходилось решать многим городам мира. Так, в Москве бетонные урны начали исчезать еще в 1999 году, накануне начала второй чеченской войны. Но полностью от них избавиться российская столица не смогла до сих пор. Да и вообще, если разобраться, то даже пластиковая или полиэтиленовая урна не является гарантией того, что ее не используют для закладки «адской машины». В полиэтиленовую урну можно опустить непрозрачный сверток, внутри которого окажется взрывное устройство, начиненное шариками от подшипников, а это ничуть не лучше, чем осколки бетона. На сегодня в Киеве в тех местах, где раньше стояли бетонные урны, можно увидеть картонные ящики, что тоже не исключает возможности использования их для закладки взрывчатых веществ. Выходит, нужно полностью отказаться от урн и других мусорных контейнеров. Но это - абсурд, куда же тогда девать мусор? Именно поэтому возникающие по всему миру всплески «урнофобии» довольно быстро сходили на "нет". К тому же эксперты утверждают, что если террорист захочет скрытно заложить взрывное устройство, он найдет способ, как это сделать и без урны. К примеру, в Ираке чаще всего взрываются автомобили, а "пояса шахидов" из российских новостей стали чуть ли не именем нарицательным.

В заключение хотелось бы привести мнение экс-заместителя председателя СБУ, генерал-лейтенанта Александра Скибинецкого. «В связи с событиями в Днепропетровске я пока склоняюсь к двум версиям: с одной стороны, за взрывами могут стоять криминальные разборки, правда, не понятно, кого таким образом пытаются запугать, но не исключено так же, что мы имеем дело с неадекватными людьми с искореженной психикой. Нам известны такие случаи, когда психически неуравновешенные люди таким образом тешили свое тщеславие. Что касается демонтажа урн, то это обычная перестраховка, которую я не считаю излишней. Вместе с тем, это еще раз подтверждает, что пока наша милиция не имеет реальных версий относительно виновников взрывов в Днепропетровске. Поэтому и предпринимаются всевозможные меры по предотвращению повторения терактов», - сказал А.Скибинецкий.

Подытоживая, хочется все-таки напомнить себе и властям об одном принципиально важном моменте. Слава Богу, раньше в Украине ни коммунальщики, ни рядовые граждане никогда не задумывались над тем, что урна может стать "источником террористической угрозы". Равно как и над тем, что взрывы могут прогреметь в метро - лишь эхом терактов в России являются объявления-предупреждения, которые время от времени звучат на эскалаторах о необходимости быть внимательными к "оставленным предметам". Ну не террористически опасная у нас страна, и все тут. Не было у нас потенциальных источников террористической опасности для общества (не считая "деловых" или бандитских разборок). Или, по крайней мере, Украина была такой до последнего времени. А если вдруг оказывается, что с какого-то момента страну "перевели" через определенный рубеж и террористическая угроза стала для нее реальностью, тогда очень хочется услышать больше конкретики и от правоохранителей, и от властей. В том числе и о том, откуда и в связи с чем данная угроза возникла, кто ее носитель, и что должен делать (не делать) рядовой гражданин в новых условиях жизни. А также спросить, как же вы, правители, с такой бешенной скоростью довели страну до такого? Заодно, узнать о том, что "заинтересованные организации" так же эффективно борются с причинами терактов, как и с их последствиями.

А пока, нам, похоже, придется смириться с тем, что урны станут в Киеве большой редкостью, по крайней мере, в ближайшее время. Значит лозунг «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» станет актуальностым. И, наконец, очень хочется, чтобы те, кто организовали взрывы в Днепропетровске, отбывали свой срок не в обычной камере, а в мусорном контейнере.

Петр Черных (УНИАН)