Во время вооруженного нападения на банковское отделение в Киеве ранены два человека

Вчера вечером во время вооруженного нападения на банковское отделение в Киеве ранения получили два человека.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, преступление было совершено около 16:40 в Дарницком районе Киева.

В милиции отметили, неизвестный зашел в отделение Правексбанка, расположенное на улице Тростянецкой, и угрожая револьвером, начал требовать у сотрудников деньги. Получив отказ на его требование отдать деньги, он произвел несколько выстрелов у двух мужчин-сотрудников финансового учреждения, как потом выяснилось, пулями из пневматического оружия. Грабитель, забрав деньги из кассы, исчез.

Потерпевших госпитализировали. Сумма убытка устанавливается. Возбуждено уголовное дело по факту нападения. На месте работают следственно-оперативные группы.