В больницах остаются 10 пострадавших в результате взрывов в Днепропетровске

По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются 10 человек (из них - один ребенок), пострадавших в результате взрывов в Днепропетровске 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести; восемь человек (в том числе ребенок) - в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

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