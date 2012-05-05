В больницах остаются 10 пострадавших в результате взрывов в Днепропетровске
12:24, 05 мая 2012Разное
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По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются 10 человек (из них - один ребенок), пострадавших в результате взрывов в Днепропетровске 27 апреля.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести; восемь человек (в том числе ребенок) - в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал УНИАН, в результате 4 взрывов в Днепропетровске пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
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